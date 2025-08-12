政府飲用水風波｜灣仔有部門網購廿箱水　搜羅香港泰國品牌值千元

政府部門辦公室改訂內地品牌飲用水，連日來有公務員訂水自己飲，繼金鐘政府合署逾五十箱本地品牌樽裝水同時送貨，今天（12日）在多個政府部門辦公室所在的灣仔胡忠大廈，有網購平台工人先後將至少二十箱樽裝水，送貨到政府辦公室不同樓層，搜羅品牌來自本地和泰國，估計訂單總貨值逾千元。有公務員團體形容自行訂水情況普遍，因飲用水供應商曾有食安問題案例，檢測報告未出，目前難釋除疑慮。



港島區政府辦公室飲用水新供應商，是曾被內地官媒點名三年內六次上黑榜的「鑫樂」，其製造商樂百氏曾涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。政府早前表示，供應商須提交測試報告證明飲用水安全，第一次報告須於本月提交。



8月12日，灣仔胡忠大廈外有網購平台「HKTVmall」貨車停泊，卸下多箱樽裝水，然後送到某層政府部門的辦公室。（香港01攝）

8月12日，灣仔胡忠大廈外有網購平台「HKTVmall」貨車停泊，卸下多箱樽裝水，然後送到某層政府部門的辦公室。（香港01攝）

約廿箱本地及日本樽裝水 胡忠大廈政府辦公室樓下落貨

《香港01》記者下午約兩時在灣仔胡忠大廈外，發現有網購平台「HKTVmall」貨車停泊，卸下多箱樽裝水，包括屈臣氏旗下礦物質水品牌「Cool 清涼水」、屈臣氏蒸餾水、「維他」蒸餾水、產地泰國的「iF 100%椰青水」，以及產地日本的「富士山の天然水」。

卸下的多箱樽裝水，包括屈臣氏旗下礦物質水品牌「Cool 清涼水」、「維他」蒸餾水以及產地日本的「富士山の天然水」。（香港01攝）

估計訂單總貨值1400元

然後，工人接連將至少約20箱水，分別送上胡忠大廈不同政府部門的辦公室樓層。其中一次送貨，從手推車上可見有12箱貨，所訂購的包括9箱24支裝750毫升「Cool 清涼水」 、2箱24支裝700毫升「維他純蒸餾水」，以及1箱24支裝350ml「iF 100%椰青水」。

另一次送貨，手推車上載有8箱水，包括3箱24支裝750毫升「Cool 清涼水」和5箱12支裝1.8公升「屈臣氏蒸餾水」。

一名網購平台「HKTVmall」送貨員將多箱樽裝水送到某層政府部門的辦公室。（香港01攝）

根據網購平台報價，24支裝750毫升「Cool 清涼水」價值60元一箱；24支裝700毫升「維他純蒸餾水」一箱盛惠63元；24支裝350ml「iF 100%椰青水」價值152元一箱；12支裝1.8公升「屈臣氏蒸餾水」一箱盛惠84元。單計兩輛手推車總貨值，高達1400元。

另一名網購平台「HKTVmall」送貨員將多箱樽裝水送到某層政府部門的辦公室。（香港01攝）

公務員團體形容情況普遍

胡忠大廈的政府部門辦公室包括通訊辦、社署、知識產權署、教育局等。大批樽裝水運送入貨𨋢，引來大樓工作的人士注意，議論紛紛，有人表示因為「驚」，故夾單訂購水。胡忠大廈政府部門辦公室所採購的新飲用水供應商，是被內地官媒點名三年內六次上黑榜的「鑫樂」，其製造商樂百氏曾涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。供應商須提交測試報告證明飲用水安全，第一次報告須於本月提交。

梁籌庭。（資料圖片）

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員訂水自己飲情況普遍，「為咗健康冇辦法」，都是公務員自己「夾錢」。梁表示，內地曾檢測供應商的水有問題，「大家驚啫老實講」，為了健康不敢飲。

供應商本月須提交第一次測試報告證明飲用水安全，被問到如檢測後證實安全，會否釋除疑慮？梁表示，供應商曾有食安問題案例，檢測報告未出，目前難以完全釋除公務員疑慮，同時建議換供應商，否則難平息同事的擔心，形容「唔會搵自己較飛」。

逾五十箱本地品牌水擺放金鐘政府合署地下。（網上圖片）

逾五十箱本地品牌水擺放金鐘政府合署地下

上周四，網上討論區流傳一張相片可見，金鐘政府合署地下入口擺放超過五十箱本地品牌樽裝水，包括太古可口可樂公司生產的「飛雪」Bonaqua 礦物質水、維他蒸餾水、屈臣氏旗下礦物質水品牌「Cool 清涼水」，紙箱擺放連接大堂的扶手電梯底。

《香港01》記者今天（11日）到金鐘政府合署視察，不見數十箱水放地下入口的盛況。（香港01攝）

《香港01》記者昨天（11日）到金鐘政府合署視察，不見數十箱水放地下入口的盛況，有大樓上班的人士確認見過網上流傳相片的盛況，觀察工人大多早上十時許送水，主要是屈臣氏、維他品牌飲用水。

工人頻頻送水至政府部門 透露公務員「自己買自己飲」

大樓分高、低座，47層樓主要部門包括建築署、律政司、屋宇署、運輸署、司法機構、勞工處、法律援助署、公司註冊處、土地註冊處、環保署、公務員事務局、禁毒處、食環署、創科署、香港電台新聞部等。

8月11日，轉飲內地品牌「鑫樂」飲用水的金鐘政府合署，不時有公務員訂購本地或海外品牌飲用水，工人頻送貨。（香港01攝）

現場所見，早上11時許先後有運輸工人到金鐘政府合署送水上高座某處部門樓層，車上有多批1.5公升的大樽裝水，當中包括購自大型超市網購平台。

有工人向記者表示，政府部門轉飲內地品牌水後，頻頻有人訂購飲用水到政府的辦公室，有的是本地品牌，有的是法國品牌，直言「日日都有」，透露不少部門有公務員自行夾錢，「自己買自己飲」。

公務員夾單訂水嘆「健康無價」 亦有人自行煲水

據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。有公務員私下坦言「健康無價」，擔心飲用曾被內地官媒點名上黑榜的飲用水後有風險，故聯同多名同事夾單訂水。

有公務員表示大多訂購1.5公升大支裝飲用水，足夠一天飲用。為了方便和省錢，亦有公務員會自行煲水飲。

據了解，公務員自行訂水的情況，不只金鐘政府合署，其他地區政府部門也有。（香港01攝）

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

政府轉飲內地水製造商曾涉安全問題

李家超：不時要求提供安全認證

行政長官李家超上周日（3日）出席第二場施政報告地區諮詢會後，被問到港島及新界區政府辦公室轉飲內地品牌水，有公務員擔心水質安全，因為其中一個品牌曾被內地官媒批評三年內六次上黑榜，安全不等於安心，如何令公務員團隊放心飲用呢？

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

李家超表示非常重視飲用水安全，招標制度充分說明要求嚴格，任何人投標時必須提供認證，包括獨立實驗室水質安全認證，並於不同時段再提交相關認證，換言之並非只於招標時才一次過提供認證書，政府會不時要求供應商提供認證。

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

李家超：如發現不合標準 即時取消合約關係

李家超說，當局設有飲用水抽驗制度，不時抽驗確保水質安全。他說安全標準嚴格，香港的標準亦是跟隨世界標準，很有信心整個制度有效嚴格執行。

如果任何發現呢方面唔符合標準，我哋可以即時取消同佢合約關係。 行政長官李家超

政府辦公室轉飲內地水品牌「Happy喜士」。（讀者提供）

政府辦公室轉飲內地水「Happy喜士」、「鑫樂」

政府部門辦公室新一份三年期飲用水合約，早於三月招標，分為港島與離島、九龍、新界三區，每區分別接獲二至四份標書。

標書六月批出，九龍區的辦公室採用屈臣氏集團的「COOL蒸餾水」品牌，新界區辦公室採用時貿國際的「Happy喜士」水品牌，港島及離島區辦公室採用鑫鼎鑫商貿的「鑫樂」水品牌。

政府辦公室新一份三年期飲用水合約，上月批出。港島區部門由內地飲用水品牌「鑫樂」中標。(網上圖片)

新合約節省約1600萬元

新合約總額1.66億元，平均每年約5,535萬元，對比上一份合約採用屈臣氏集團「COOL蒸餾水」品牌，以及太古可口可樂「Bonaqua」品牌，今次新合約節省約1600萬元。

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

「鑫樂」製造商樂百氏屢被內地點名 質量問題上黑榜

綜合讀者提供的圖片，港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。公司2017年曾被《人民日報》旗下《健康時報》點名，指三年內六次上黑榜，涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。

2017年，報道提到國家食藥監總局抽驗樂百氏(廣東)桶裝水發展公司的飲用天然泉水，溴酸鹽檢出值比標準規定高出40%。溴酸鹽在國際上被定為2B級潛在致癌物，是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經過臭氧消毒後所生成的副產物。當時礦泉水企業普遍採用的臭氧殺菌，令溴酸鹽問題出現。

政府辦公室上月起轉用水品牌。（讀者提供）

2015年，湖南省食藥監局檢查樂百氏長沙分公司時，發現其桶裝水生產過程及產品存在多處嚴重不合規之處。

2014年，食藥總局抽檢樂百氏成都分公司生產的飲用天然泉水、飲用礦物質水的菌落總數超標。同時，樂百氏石家莊分公司2014年曾登上國家食藥監總局黑榜名單，桶裝水專項抽檢菌落總數超標。

蒸餾水。（資料圖片）

政府物流服務署：招標均採用相同技術規格標準

根據招標要求，投標者提供的樽裝飲用水必須符合指定技術規格，包括品質必須符合香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》及由食環署食物安全中心發布的《食物微生物含量指引》中關於瓶裝/包裝飲用水（天然礦泉水除外）的微生物標準。

政府總部。（資料圖片）

政府：供應商本月須提交檢測報告 政府不時抽樣品測試

政府物流服務署早前回覆《香港01》查詢時表示，政府十分重視飲用水的品質，提到如過往合約安排，今次同樣要求中標供應商須每兩個月提交由獨立認可實驗室發出的測試報告，證明其提供的飲用水符合合約要求，第一次報告須於本月提交物流署。政府亦會在合約期內不時抽取飲用水樣品作測試，確保飲用水符合合約要求。