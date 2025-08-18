陳國基晤深圳市長商加強口岸協調　雙方將按新趨勢作出前瞻部署

政務司司長陳國基與保安局局長鄧炳強等今日（18日）到訪深圳與深圳市長覃偉中會面，探討加強香港與內地口岸部門的溝通協調，雙方同意兩地口岸部門會進一步加強溝通合作，因應最新趨勢作出前瞻部署，並強化現有聯動通報機制，完善溝通與資訊共享及發布，致力提升口岸通關能力。



政務司司長陳國基（左四）今日上午到訪深圳，與深圳市長覃偉中（右四）會面，就進一步加強香港與內地口岸部門的溝通協調交換意見。保安局局長鄧炳強（左三）、入境事務處處長郭俊峯（左二）、海關關長陳子達（左一）亦有出席。（政府新聞處圖片）

過去多個周末，深港跨境旅客人次屢創新高。8月10日（星期日）總出入境人次達134萬，創歷史新高。其中，蓮塘／香園圍口岸為內地旅行團過關的熱門選擇，在高峰時段部分內地旅行團要在深圳關外等候較長時間，才能過關前往香港。

政務司司長陳國基與保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯、海關關長陳子達等多位官員今日（18日）上午到訪深圳，與深圳市市長覃偉中會面，就加強香港與內地口岸部門的溝通協調交換意見。

在會上，雙方同意兩地口岸部門會進一步加強溝通合作，因應最新趨勢作出前瞻部署，並強化現有聯動通報機制，完善溝通與資訊共享及發布，致力提升口岸通關能力。

政務司司長陳國基（左）與深圳市市長覃偉中（右）會面，就進一步加強香港與內地口岸部門的溝通協調交換意見。（政府新聞處圖片）

港深研究應對蓮塘／香園圍口岸周末逼爆方案

另外，因應蓮塘／香園圍口岸深受內地旅行團歡迎，並在周末出現內地旅行團集中抵港的情況，雙方會積極研究不同方案，加強策略性溝通協作，並進一步分享運作經驗，務求提升內地旅行團過關前往香港的體驗。

陳國基指出，深港跨境旅客人次屢創新高，不僅體現深港兩地人民雙向奔赴的情誼，更為兩地經濟發展持續注入動力。他感謝深圳市政府一直以來對口岸運作的大力支持，並感謝兩地口岸部門長期保持緊密合作，攜手應對每一次的通關高峰。