周日134萬人次出入境創新高　陳國基稱探討加強兩地口岸溝通協調

暑假旺季，來往香港與內地及海外的人數上升。今年7月，有439萬訪港旅客人次，較去年同期升12%；星期日（10日）總出入境人次有134萬，創歷史新高。政務司司長陳國基今早（16日）與保安局局長鄧炳強、入境處處長郭俊峯、海關關長陳子達到訪香園圍管制站，檢視口岸部門應對出入境人流上升的各項安排和運作。



務司司長陳國基今早（16日）與保安局局長鄧炳強、入境處處長郭俊峯、海關關長陳子達到訪香園圍管制站。（陳國基Facebook）

周日有3.1萬內地旅客人次使用香園圍口岸創新高

陳國基今日發文表示，香園圍管制站作為第一個「人車直達」的管制站，自2023年2月開始客運通關服務後，通關人次屢創新高。陳國基觀察到，雖然出境和入境大廳人流頻密，但整體過關暢順、秩序井然，不論出境和入境的旅客的等候時間都少於15分鐘。

另一方面，陳國基指出蓮塘/香園圍口岸作為第一個「人車直達」的管制站，深受內地旅行團歡迎。星期日合共有3.1萬內地旅客人次使用香園圍管制站出入境香港，創歷史新高。在高峰時段，部份內地旅行團要等候較長時間，才能過關前往香港。

陳國基表示，稍後將與深圳市領導會面交流，探討如何進一步加強兩地口岸部門的溝通協調，提升內地旅行團過關前往香港的體驗。

陳國基亦呼籲本港居民及內地旅客善用入境處網站或流動應用程式，以及深圳市政府口岸辦微信小程式「i-口岸」，查閱實時過關情況，結合個人需要適當調整過關口岸選擇，並考慮「錯峰出行」。

陳國基還在帖文中指出，政府各部門已推出多項措施，使各管制站運作更加順暢有序，提升過境人士的體驗，當中包括：

• 為應對周末上升的通關需求，入境處已減少前線人員休假，並從其他單位借調人手，在周末高峰時段在各個繁忙口岸啟用全部檢查櫃檯及e-道。



• 入境處亦盡用場地，在去年6月把香園圍管制站入境大堂的檢查櫃檯及e-道數目分別由9個和14條，增至12個和18條。而離境大堂的優化工程正在進行當中，完成後e-道數目亦將由14條增至18條。



• 在地方許可的情況下，會增設臨時檢查櫃檯，應對頂峰時的過關人流。



• 車輛口岸方面，有需要時會將貨檢通道臨時改作客車通道，以疏導車流。



• 運輸署亦與公共交通營商緊密合作，提升港鐵落馬洲支線的服務，並在乘客頂峰時段將「金巴」和「皇巴」的班次增加至最高的分別每1分鐘和2分鐘一班。

