從香港走向國際•實踐之旅｜金德集團以智能製造邁向全球

精密製造是現代工業的心臟，而創立近四十年的金德集團（KFM），正是在這個領域的佼佼者。面對全球製造業的轉型浪潮，金德集團與香港生產力促進局（生產力局）攜手，不僅完成了從OEM到ODM的華麗轉身，更成功將供應鏈版圖從香港拓展至馬來西亞，實現了智能製造的全球佈局。立即見證金德集團如何憑藉科技創新，在國際舞台上綻放光芒！

從OEM到ODM的精密製造之路

金德集團自1987年成立以來，一直是國際頂尖企業信賴的合作夥伴，其業務橫跨全球，專注於為航空、數據儲存、金融系統、醫療檢測、半導體及汽車等八大高科技行業，提供先進的精密創科產品。然而，單純的代工生產（OEM）已難以滿足企業的長遠發展。金德控股有限公司首席營運官、香港金屬製造業協會永遠榮譽會長孫暉銓分享道：「近年來，我們不斷提升生產技術水平，專注在高精密醫療、汽車與數據儲存等領域發展，決心要打造一個屬於自己的智能製造原廠設計製造（ODM）品牌。」這個決心的背後，是金德多年來與國際客戶緊密合作所累積的豐富製造與設計經驗，以及對市場轉變的敏銳洞察。他們致力於提供高品質、創新的「一站式」解決方案，而這個宏大的轉型目標，在生產力局的協助下得以加速實現。

金德集團由OEM轉型為ODM，孫暉銓透露集團為此亦不斷提升生產技術水平。

與生產力局同行 智能化升級

金德集團的智能化轉型，離不開與生產力局的深度合作，孫暉銓回憶說：「自2017年起，生產力局協助我們進行全面的智能化轉型，大幅提升了生產技術與市場競爭力。」在生產力局的推動下，金德引入了多項尖端技術，包括用於全自動化生產的機械臂，以及實現了智能化的數據管理，其中一個標誌性項目，便是無人刀具倉庫系統。生產力局機械人及人工智能部總經理馮國輝介紹道：「這個系統可以管理多達四千套的刀具，不但有效解決了人手短缺的問題，更顯著降低了75%的人工成本。」這些實質的改變，標誌著金德在智能製造領域邁出了堅實的一步。

金德集團與生產力局自2017年起已經開始合作，後者更是金德出海的重要推手之一。

馮國輝續表示，在協助金德出海的過程中，最大的挑戰是疫情期間許多預期計劃未能如期執行，故生產力局的角色更顯重要：「我們就在這時幫助金德打好出海前的基礎，包括實施智能製造和擁有實時數據，讓金德有遠程管理的能力，為疫情結束後順利出海鋪平了道路。」

立足香港 佈局全球

在打下堅實的技術基礎後，金德集團的出海藍圖迅速展開。在生產力局的支持下，金德成功在馬來西亞設立三間廠區，進一步完善了全球供應鏈的佈局。孫暉銓強調：「我們致力於將工業4.0的先進生產技術，引入到當地以及其他海外地區，實現智能製造的全球佈局。一方面繼續為客戶提供由設計同製造的『一條龍』服務，以技術合作夥伴的角色與客戶保持緊密合作，另一方面亦能進一步提升香港企業在國際市場的競爭力和影響力。」

展望未來，金德集團和生產力局的合作將邁入AI+新時代，馮國輝則透露：「我們會推動AI技術到金德內部，覆蓋整個生產流程，包括報價、排產等等，同時幫助金德進行工業4.0 1i的認證，這是我們和金德未來的共同目標！」

香港生產力促進局機械人及人工智能部總經理馮國輝表示，短期內將會推動人工智能技術應用於金德的製造之中，同時亦希望幫助金德進行工業4.0 1i的認證。

