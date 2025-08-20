「香港青年看前海」活動成功舉辦　架起深港青年「連心橋」

8月18日，由深圳前海管理局聯合香港特區政府勞工及福利局、社會福利署、香港社福界「心連心」大行動及心連心學院等機構共同舉辦的「香港青年看前海：『心連心』共創明天」活動在前海深港青年夢工場啟動。 160名來自香港"共創Teen計畫"的基層中學生，在深港兩地15家機構聯合組織下，深度探訪前海國際交流合作平台，透過文化交流、科創體驗、企業參訪等形式，親身感受國家改革開放前沿陣地的創新脈動。這是目前造訪前海規模最大的香港青年單日參訪團，也是「共創明『Teen』計畫」首次與前海的深度合作。



前海管理局黨工委副書記梁珂在開幕典禮致詞中表示，推進前海開發開放，是習近平總書記親自策劃、親自部署、親自推動的國家改革開放重大舉措。前海是香港青年“夢想開始的地方”，前海將繼續加強與香港各界合作，支持香港青年融入國家發展大局，共享粵港澳大灣區發展機會。

香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡表示，在前海發展15年之際，帶領「共創明『Teen』計畫」學員踏上這片改革熱土具有特殊意義。這些來自基層家庭的孩子們，今天在粵港澳大灣區最前線觸摸國家發展脈搏，深港同心定能開闢青年成長新路。

香港社福界心連心大行動副主席、心連心學院院長譚贛蘭表示，學生們正在就讀中學，希望能讓他們早點有人生規劃。之前來過幾次前海，設施很先進，對青年人來說也是新的體驗，相信他們此行會獲益良多。同時也希望社福機構利用這個暑假來了解狀況，可以拓展未來的合作空間。

當粵語金曲《獅子山下》的旋律響起，活動現場更迎來重要合作里程碑－前海深港青年夢工場與香港「心連心」學院簽署策略協議，「心連心」學院正式加入前海國際合作平台，未來將在青少年交流、創業孵化等領域深化協作。

本次活動精準對接香港「共創明『Teen』計畫」－該計畫由香港政務司司長領導跨部門小組，透過政商民協作，為基層中學生提供10,000港元資助及人生導師，此次系首次大規模組織學員跨境研發。 160位青年沿著「科技賦能、文化融合、產業協同」三條主線展開探索，深入探訪前海展示廳、香港大學青年科創學院、騰訊科技創新工坊、寶安低空經濟產業公共服務中心等前海科技創新矩陣。 「前海充滿科技感，在參訪過程中，我了解到前海有很多面向香港青年的創業就業計劃，這裡有很多新機會，希望以後有機會再來前海。」學員「共創明『Teen』計劃」學員何佩欣說。 「我覺得前海好舒服，像家一樣的感覺，我感覺這裡很適合創業，完成我的夢想。」「共創明『Teen』計畫」學員陳冠文的感言，道出眾多香港青少年的心聲。

活動尾聲，學子們在前海展示廳巨型沙盤前久久駐足。這片改革熱土正以更開放的胸懷，為香港青年融入國家發展大局架設「心連心」之橋。未來，前海將持續推進“香港味、國際範、濱海風、現代化、未來感”，讓深港合作“主線”更明，讓更多香港青年在前海揚帆起航。

