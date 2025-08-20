女保安切肉叉刺死女兒　官指病識度低具暴力傾向　判無限期醫院令

患精神分裂症的中年女保安，疑以為24歲的女兒與其同事有染，半夜向女兒施襲，女兒赤裸著身向鄰居求救，惟警察及救護員到場時，見女保安坐在女兒身上，仍手持插入了女兒腹部的切肉刀的刀柄，並說：「佢今日一定要死！」女兒送院搶救不治。女保安早前承認一項誤殺罪，案件今（20日）在高等法院判刑，法官郭啟安指被告有暴力傾向，病識感低，不認為自己有精神分裂，對病情控制力弱，為社會大眾的安全著想，判無限期醫院令。



控方接納被告精神失常下誤殺

被告楊樂英（46歲，保安員），被控於2021年12月6日，在九龍黃大仙慈雲山道80號慈正邨正和樓某室，用一支31厘米長的切肉叉謀殺女子陳連琴。控方接納以「減責精神失常」為基礎，被告改認一項誤殺罪。

女被告楊樂英在慈正邨正和樓，以切肉刀誤殺其24歲女兒陳連琴。(陳永武攝)

警員及救護員到場時，女被告楊樂英仍手持刀柄，語無倫次。(陳永武攝)

辯方擔心環境轉變對被告病情不利

法官引述辯方求情指，被告有悔意，從事件中已有深刻教訓，餘生都會對事件感到愧疚。辯方指，認為醫院令並不合適，因為被告已習慣了監獄的環境，環境轉變可能不利於其病情，且案件在2021年發生，已拖延了較長時間，望可考慮判處監禁。

被告有暴力傾向且病識感低

法官郭啟安判刑時指出，被告現年50歲，沒有案底。其精神科報告指，被告還押期間一直有接受治療且有良好進展，惟被告有暴力傾向，病識感低，不認為自己有精神分裂，只覺自己有幻聽，對病情的控制力弱，為被告及社會大眾的安全著想，遂判處被告無限期醫院令。

在湖南誕下兩子女後移居香港

案情指，楊於中國內地出生，1997年在中國湖南誕下女兒陳連琴及其弟，2000年與兩孩的生父結婚，三人隨後取得居留權。自2019年起，被告與女兒同住案發單位。

鄰居半夜有人大叫救命

2021年12月6日凌晨3時左右，二人的鄰居李先生在睡夢中聽到有人大叫：「救命」和「走開」，因而被驚醒。其後又聽到有另一名女子罵人「賤人」，他打開木門，但看不到發生了甚麼事。

女事主曾全身赤裸地向鄰居求救

同日凌晨3時10分左右，另一名鄰居陳女士聽到有人呼救，打開鐵閘後見事主全身赤裸地要求她幫忙報警。陳女士感到害怕，故隨即關上門，然後報警。

警方到場時被告仍手屋刀柄

警方於凌晨3時30分左右到達現場，看到被告穿有一條染血的褲子，坐在女兒身上，楊的女兒當時全身赤裸，被告跟救護員說：「 佢今日一定要死！」與此同時，被告的雙手仍握著刀柄，刀鋒刺入女兒的腹部。警方帶走被告後，救護人員將楊的女兒送往伊利沙伯醫院搶救。

女事主右腹被刺背部有刀傷

到達醫院急診室時，發現女事主右腹部被刀刺穿，左背部有刀傷；並已陷入昏迷，處於休克狀態，需要插喉及進行手術。手術發現女事主的腹部有30厘米深的傷口，相信由切肉刀完全刺入腹部造成，最終傷重不治。

被捕時語無倫次

被告被捕後情緒激動，語無倫次，指其男同事與女兒有染。在警誡下，被告聲稱：「佢想害死我個仔，有人詐騙呃晒我啲錢。」

被告2007年已被診斷患精神分裂症

案情續指，被告於2007至2008年左右首次有精神科記錄，診斷結果為精神分裂症，並需要長期服用精神科藥物。被告事發後再接受精神科醫生評估，診斷為精神分裂症，症狀包括幻聽及妄想。根據精神科醫生觀察，被告犯案時受到精神病影響。

案件編號：HCCC215/2023