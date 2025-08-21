男警曾被揭當值時藏毒　感化期再藏毒並咬舌自盡抗警員　囚4月

曾因當值時神志迷糊被揭藏毒的男警，獲判感化後再被同僚截獲，被帶返警署後，發現他身藏可卡因等毒品，男警更疑在警署內發難，大叫：「我想死。」並咬舌頭，最終被捕。被告早前再承認藏毒及抗拒警員等罪，今（21日）於九龍城裁判法院判刑，辯方求情指，被告有深切悔意，已決心想遠離毒品，望重建生活當建築工人。裁判官陳志輝指被告感化期間犯案，毒品的劑量亦不輕微，就兩罪判他入獄4個月。



被告方嘉偉（35 歲，報稱公務員）被控1項管有危險藥物及1項抗拒警務人員罪，指他於 2025 年 4 月 10 日 ， 在油麻地警署接見室內，管有危險藥物，即 2.26 克固體內含 2.17 克的可卡因及 4 片內含 0.05 克的咪達唑侖(俗稱「藍精靈」)的片劑，及抗拒執行職的警員 26558。

被告方嘉偉被帶到油麻地警署調查時，於接見室內被搜出毒品。(資料圖片)

被告方嘉偉在九龍城法院認罪被判囚4個月。(資料圖片)

被告乘坐的士時遭警員截停

案情指，2025年4月10日，被告乘坐的士時被警方截停，其後把他帶回油麻地警署。在接見室內，警告在被告身上找到咪達唑侖，襪子裏亦藏有可卡因，作出拘捕時，被告情緒變得激動，大叫「我想死」及咬舌頭，警方隨即再以抗拒警務人員罪制服並拘捕被告。

當值時曾被揭藏毒判罰款及感化

翻查資料，被告任職警員時，於2024年當值期間被發現神志迷糊，警方在他身上搜出毒品，包括內含可卡因的微量固體，及兩粒藥丸含0.02克咪達唑侖等，他後來就2項藏毒罪及1項管有第一部毒藥罪，被判罰款2000元及12個月感化令。

求情稱決心想遠離毒品

辯方呈上由被告撰寫的求情信，稱已深切反思，明白把毒品當出路的想法是錯誤，已下定決心想遠離毒品，亦以行動如做運動及睇心理醫生等方法更正錯誤，希望不要帶壞年僅兩歲的兒子。辯方另呈上被告父母及妻子的求情信，指被告父母依賴兒子生活，被告須還對其幼兒子影響亦大。

知再犯錯不知如何面對才抗拒警員

辯方續指，被告知道自己又犯事，不知如何面對，才犯下抗拒警務人員的罪名，他已知道不能再這樣下去，會反思及著眼未來，希望重建新生活，成為一名建築工人，養活自己和家人，望法庭判刑時考慮較低的量刑起點。

報告指被告非毒品依賴者

裁判官陳志輝引述戒毒所報告指，被告並非毒品依賴者，故不建議被告入戒毒所，惟被告有同類記錄，又在感化期間犯案，毒品的劑量亦不輕，判刑的選擇有限，望被告今次可以好好反思，不要再以毒品解決問題，考慮名各項因素後，判處被告就兩項控罪分別入獄4個月及6星期，同期執行，總刑期為4個月。

案件編號：KCCC979/2025