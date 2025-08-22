MiYOSMART｜8年科研成功案例 平均加深少於50度 破解近視加深魔咒

兒童近視問題日益普遍，不少家長憂心子女年紀輕輕就要配戴深度數的眼鏡。HOYA及香港理工大學於2018年共同研發出「MiYOSMART兒童近視控制鏡片」，宣揚「淺近視•勿輕視」訊息，而長達8年的臨床研究最近發表了最新成果。研究成功案例分享，持續佩戴鏡片的兒童，8年平均近視加深少於50度²*，為近視管理提供了可靠的實證依據。這項擁有全球最長臨床研究的近視控制鏡片技術，為無數家庭帶來曙光。



8年臨床研究 證實持續有效減慢近視

評估近視管理方案的成效需時漫長，與許多能快速監測效果的藥物不同，近視控制往往需要數月才見初步效果，更需歷時數年才能評估其持續性及反彈效應。MiYOSMART的臨床研究由香港理工大學近視研究中心進行，由最初為期兩年的隨機對照試驗（RCT），持續跟進至最新的8年觀察性研究結果，是目前全球擁有最長臨床研究的兒童近視控制鏡片。

在第8年的跟進研究中，團隊為年齡介乎16至21歲的受試者進行眼部檢查，在分析了67名受試者的數據後，研究證實持續佩戴D.I.M.S.鏡片能有效減慢近視¹。關鍵成果顯示，在長達8年的追蹤期間，佩戴者近視平均加深少於50度²*。數據進一步指出，長期且不間斷地配戴MiYOSMART鏡片，能顯著減緩近視度數增長與眼軸伸長。這項長達8年的研究，連同已發表的超過90篇科研論文，證明了其技術領先市場所有近視管理方案。

浩羲8歲便出現近視，在12歲時參加MiYOSMART的臨床研究，8年來近視度數控制得宜，對此他喜言：「我希望日後可以在航空業工作，因為行業的需要，所以擁有良好視力對於我未來目標息息相關！」他透露其實小時候沒有控制近視的觀念，幸好中學階段意識到這個問題，令他學識在相關方面要自律，例如不會長時間使用電子屏幕，亦會適時閉目，讓眼睛休息。

劭桁的爸爸有800度深近視，因此媽媽十分關心小朋友的眼睛，亦在其13歲時幫他報名參加MiYOSMART的臨床研究。媽媽表示，由於現時的小朋友過早接觸電子產品，「所以配戴近視控制鏡片不只是保護眼睛，更是為孩子未來打下穩固基礎的一種投資！」由小學低年級開始近視明顯加深，到近視度數得到有效控制，多年來度數變化輕微，令劭桁亦直言：「控制近視不只是保護視力，更給予我更多自由和可能性。」

三大控制近視關鍵

選擇備有臨床實證的近視控制鏡片固然重要，但僅單靠鏡片本身並不足夠，真正全面有效的近視管理更有三大關鍵：

1. 專業驗配

香港註冊視光師需完成5年專業培訓及臨床實習，並通過嚴格執業考核，具備視力檢查、鏡片驗配及常見眼疾（如斜視、早期青光眼等）篩查能力，確保專業護眼服務。因此，他們在近視管理領域具備豐富的臨床經驗，並熟悉多種近視控制方案的應用。由專業視光師進行全面評估，可根據檢查結果來調整管理方案，從而顯著提升近視控制成效。

2. 定期跟進

小朋友的眼睛發育速度因人而異，對各類近視控制方案的反應也各不相同，因此管理方案需根據每位小朋友的具體情況進行個性化調整。建議每3至6個月安排一次全面的眼科檢查，通過定期追蹤眼軸長度變化及屈光度數進展，及時掌握近視發展趨勢。若缺乏香港本地專業視光師的定期跟進與監測，近視控制效果可能難以達到預期。

3. 良好用眼習慣+戶外活動

保持適當閱讀距離、控制近距離用眼時間，並每天戶外活動2小時，減緩近視加深。

專利D.I.M.S.技術 「蜂巢」設計成護眼關鍵

MiYOSMART這項革新技術自2018年推出後，已屢獲殊榮，包括在瑞士日內瓦國際發明展中贏得全場總冠軍等三項大獎，更於2020年法國巴黎眼鏡展贏取Silmo d’Or大獎。MiYOSMART至今已於全球逾40個國家發售³，累計售出超過1200萬片，深受300萬家長信賴⁴，並獲視光師一致首選推薦⁵。

MiYOSMART鏡片驗配中心：bit.ly/2KG0s6r

References:

1. Leung et al. Comparison of Myopia Progression in Individuals Wearing Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) Spectacle Lenses for Eight Years versus Shorter Durations. Abstract presented

at ARVO. Available at: https://www.hoyavision.com/globalassets/__regional-assets/global/arvo-2025/leung-et-al.-dims-8y-study-arvo-2025-abstract.pdf (Accessed May 2025)

2. Vlasak N. et al. Eight years of performance of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lenses: User experience and myopia management outcomes. Rapid Fire Session VII: Myopia. 18.05.2025, EAOO 2025, Ljubljana, Slovenia.

*Based on the results of 11 participants in the 8-year DIMS group who wore DIMS spectacle lenses for the entire 8 years.

3. Based on the number of countries selling MiYOSMART spectacle lenses according to HOYA’s sales data on file as of April 25.

4. Based on the number of MiYOSMART spectacle lenses sold according to HOYA’s sales data on file as of April 25.

5. 98% optometrist respondents recommend Hoya MiYOSMART as their first choice of recommendation of myopia control spectacle lens according to study by GfK Optical Shops during the period from 3-19 May 2021 with 172 optometrists respondents.

