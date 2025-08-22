電腦通訊節開鑼旺丁　旺財否還須看　商戶靠售後服務戰「華強北」

「香港電腦通訊節2025」今（22日）起一連四日在會展舉行，雖然是周五，會場上午至下午不少人流，惟參展商對生意額預期兩極。至於面臨深圳電子產品商業區華強北的競爭，有參展商認為本港優勢在於售後服務，亦會有一些產品款式屬香港限定。



「香港電腦通訊節2025」今日（22日）起一連三日在會展舉行，早上有不少人流。（洪戩昊攝）

今日是電腦通訊節首日，大會舉辦開幕典禮。香港電腦商會主席洪英峰指，今年已是第21年舉辦電腦通訊節，今屆將以「AI無界，商機無限」為主題，配合AI的崛起。今屆大會邀請了台灣著名啦啦隊「樂天女孩」作表演嘉賓，洪英峰指知道有粉絲特地隨她們飛到香港，「（電腦通訊節）人流肯定冇問題！」

香港電腦商會主席洪英峰指，今年已是第21年舉辦電腦通訊節，今屆將以「AI無界，商機無限」為主題，配合AI的崛起。（洪戩昊攝）

現場所見，早上人流的確不少，但有參展商對生意額並不樂觀。售賣「hp」、「intel」等知名品牌的商品的公司「Centralfield Computer Limited」的銷售員陳先生表示滿意早上人流，但今年生意額的目標僅為去年的八成：「始終經濟環境差咗，所以都要睇情況。」面對華強北的競爭，他認為影響不會很大，因為本港公司有全套保養，而華強北則未必有。

「Centralfield Computer Limited」銷售員陳先生表示滿意早上人流，但今年生意額的目標僅為去年的八成。（洪戩昊攝）

宏碁電腦（遠東）有限公司高級電子商貿經理（香港、澳門）何家權指，早上人流正常，期望下午會有更多人。他表示，今年本港例如書展等大型展覽的人流也有上升，所以他們對生意額持樂觀態度。至於面對華強北的競爭，他表示宏碁主打服務，如上門服務及諮詢等，希望可靠服務抵銷價格上的劣勢；而宏碁亦有一些產品型號是香港獨有的。

宏碁電腦（遠東）有限公司高級電子商貿經理（香港、澳門）何家權指，面對華強北的競爭，宏碁主打服務，如上門服務及諮詢等，希望可靠服務抵銷價格上的劣勢。（洪戩昊攝）

不少到場人士也拿着大型購物袋，滿載而歸。何先生是其中之一，他購買了一部手提電腦，花費了4,000多元。他每年也會來電腦通訊節，因為現場商品種類繁多，亦有不少優惠。而以消費者的角度，他表示購買電腦產品時也屬意留港消費。除了希望支持本地商家外，也因為若在內地購買大量商品，則要安排物流，比較麻煩。