曾中標政府飲用水　Bonaqua發片自曝桶裝水生產線　全程不經人手

政府採購冒牌飲用水風波發酵多日，鬧得全城沸沸騰騰。香港太古可口可樂今日（22日）在社交平台發布短片，「自曝」桶裝水如何誕生。原來Bonaqua桶裝水的生產過程可簡單分為5個步驟，全程無人手處理，空桶需要經過巨大的清洗機器洗刷表面，接受檢查後才會注入飲用水。



香港太古可口可樂官網強調，飲用水須經過多重過濾及反滲透系統處理，並要除菌及消毒，同時每個膠樽需接受徹底清洗及消毒。翻查資料，太古可口可樂在2023年曾經中標，為政府九龍區的辦公室提供Bonaqua桶裝水。



香港太古可口可樂今日在社交平台發布短片，揭秘Bonaqua桶裝水的生產流程。原來生產過程可簡單分為5個步驟，依次序為空桶清洗、空桶極查，產品灌注及封蓋、成品檢查及堆疊。

Bonaqua桶裝水生產過程無人手處理

根據影片所見，生產過程全部依靠機器，並無人手處理。桶裝水首先跟隨流水線，被送往一部巨大的清洗機器洗刷表面，隨後送往另一部機器檢查是否合規格，再注入飲用水及封蓋，頂部再以招紙包裹。桶裝水完成最後的檢查後，便由機器運往貨架上堆疊保存。

香港太古可口可樂︰飲用水經過多重過濾及反滲透系統處理

根據香港太古可口可樂官網介紹，Bonaqua飲用水需要經過多重過濾及反滲透系統處理，經除菌及消毒後，加入均衡調配的優質礦物質，符合ISO及NSF國際安全標準。

除了確保飲用水的安全外，香港太古可口可樂強調製造及清洗膠樽的程序不容鬆懈，每個膠樽需接受徹底清洗及消毒，以確保不受感染。

翻查資料，物流服務署2023年批出的兩年合約中，九龍區由太古可口可樂有限公司中標，提供Bonaqua桶裝水，至於港島區與新界區則由屈臣氏中標。