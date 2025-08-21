飲用水風波｜遲來第6日現身 陳嘉信解與同事忙什麼 跟進善後...
撰文：董素琛
出版：更新：
政府飲用水風波爆發6日，物流署署長陳嘉信今（21日）終於公開現身，指連日來忙於與署方同事每日都忙於處理事件的跟進工作，包括協助警方調查、回應傳媒的查詢等。被問為何陳嘉信未有出現在周日（17日）的緊急會議，財經事務及庫務局局長許正宇表示，希望具體了解事件，故請了物流署相關負責人、署方人員出席，副署長賴黃淑嫻亦有出席。
陳嘉信表示，今次案件每日有不少新發展，他與署方同事每日都忙於處理事件的跟進工作，包括協助警方調查、回應傳媒的查詢等，並要處理中止合約的善後安排等，又要聯絡其他政府部門終止與該公司及負責人有關的合約。周二他亦與審計署人員會面，介紹現有的採購機制，協助對方審視現有機制。
被問到周日的緊急會議為何陳嘉信沒有出現，財經事務及庫務局局長許正宇指，希望具體了解事件，故請了物流署的相關負責人、署方人員出席，而副署長賴黃淑嫻亦有出席。他又指，希望可以在中期公布有關盡職調查的工成。
