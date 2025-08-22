飲用水風波｜前年雙信封制招標　因樽裝水規格「簡單」變價低者得

政府採購冒牌飲用水風波發酵多日，鬧得全城沸騰。翻查兩年前的政府文件，當時桶裝飲用水的標書採用「雙信封」制度，即分開價格及技術各佔一半分數，後者的評審項目佔70分為創新建議，包括能否改善各部門運作效率及環保，以及ISO國際通用標準等。惟今年政府的標書不見「雙信封」制度，換言之在符合技術規格的前提下，考慮價低者得，最終「鑫鼎鑫」的投標價為該組別中最低，贏過其他競爭對手中標。



物流服務署早前向《明報》回應指，今年招標沒考慮創新建議，因「考慮到樽裝飲用水的規格簡單明確，必須符合的技術規格和運送安排要求（包括就飲用水水質安全標準的香港法例規定）亦已在招標文件內列為必要的要求」。



鑫鼎鑫商貿有限公司為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（資料圖片／廖雁雄攝）

+ 1

物流服務署今年6月批出為期3年的合約，向政府部門各區的辦公室提供桶裝飲用水。當中港島及新界區首次有供應內地品牌桶裝水的公司中標，分別是「鑫鼎鑫」及「時貿國際」；惟上一份在2023年批出的兩年合約，全部由本地品牌的桶裝水廠中標，港島區及新界區中標者為「屈臣氏」，提供COOL清涼桶裝水；九龍區則由「太古可口可樂」中標，提供Bonaqua桶裝水。

2023年標書採取「雙信封」制度評審 比分各佔一半

翻閱物流服務署在2023年標書，當時採取「雙信封」制度評審。即署方審視基本的入標要求後，再分開價格及技術作評審，比分各佔一半。價格方面顧名思義為價低者得，而技術方面，當中佔70分為創新建議，包括改善各部門運作效率及環保，另有15分為ISO等國際通用標準等，餘下15分為網上預約系統及運送日程。

▼太古可口可樂周五(22日)發布短片「自曝」一桶水究竟如何誕生？▼



+ 4

今年標書不採取評分制 取消審視環保創新建議

不過相隔兩年，今年的標書不見「雙信封」制度，即不採取評分制，只考慮投標者每公升的供應價格及技術規格，即要求桶裝水須經蒸餾或逆滲透淨化，不含雜質，飲用水裝進18至19公升的桶內密封，並符合本港的法例及標準。但過去佔70分的創新建議則被取消。

至於投標者填寫的資料不變，包括需申報公司資料、廠房、原產地、確保每年生產的能力，確認沒有曾違約、定罪、遭入稟清盤或呈請等。兩份標書都列明政府代表為採購總監曾昭奇。

「鑫鼎鑫」中標 為投標組別中價格最低

其實「雙信封」制度常見於工程招標，由於過去政府工程被批評價低者得，引發未能確保質素的憂慮，於是當局改為「雙信封」招標制。即與上述物流服務署2023年的招標相似，投標者需要以獨立信封，分別提交價格及設計建議書。

最終港九新界等各組別的中標價格，均為該組別所收標書中最低。其中捲入風波的「鑫鼎鑫」獲向港島、港島海灘及離島提供桶裝飲用水，單價分別為28元、30元及32元。

「時貿國際有限公司」獲政府合約，向新界政府場地供應「喜士Happy」水。（廖雁雄攝）

為何不採取「雙信封制」？ 物流署︰飲用水規格簡單明確

《明報》在本月初已向物流服務署查詢，上周六（16日）獲回應指，兩次招標採取相同技術規格，但今年招標沒考慮創新建議，因「考慮到樽裝飲用水的規格簡單明確，必須符合的技術規格和運送安排要求（包括就飲用水水質安全標準的香港法例規定）亦已在招標文件內列為必要的要求」。