女高官與夫申建屋被加33條件　官指地政總署有權　裁敗訴兼付堂費

時任地政總署助理署長林嘉芬與丈夫鄧超文，在2012年向地政總署申請興建4幢丁屋，惟9年後仍未通過申請，二人就此提出司法覆核，最終地政署於2021年批准其申請，惟新增了33條須遵守的條件，二人再入稟要求司法覆核。法官高浩文今（22日）下判辭指，政府為該地段的擁有人，地政署僅代表政府行事，地主有權施加任何條件，故裁定二人敗訴及須支付訟費。



兩名申請人為時任地政總署助理署長林嘉芬及其丈夫鄧超文，答辯人為地政總署署長。

時任地政總署助理署長林嘉芬及其夫鄧超文，向高等法院提司法覆核被裁敗訴。(黃浩謙攝)

高官在判辭指，在2016至2021年間，有2561份新界豁免房屋重建申請中，僅有18次的申請須要8年或以上的時間處理，如果大多數此類申請均會出現延誤，很難說是署方故意留難。

高官續指，非所有公營機構所做的決定都可以透過司法覆核來推翻，如果該機構所擔當的是純粹的商業角色，那麼其本質上與一般人所作的決定無疑，亦不屬於司法覆核可處理範圍。

地政總署有權施加條件及指示土地用途

高官另指，政府在土地事務上以私人身份行事，即地政總署是以擁有人身份代表政府行事，故此他們有權就此施加條件及指示土地的用途，因此其決定不受司法覆核所限制，且涉案申請在屬於私人契約的集體官契下提出。

33項條件屬合理範圍

雖然申請涉及規劃的部位，但仍不涉公共性質。高官續指，認為處方所添加的33項條件均屬合理範圍，故不認為署方惡意留難，裁定二人敗訴，駁回司法覆核及須支付訟費。

案件編號：HCAL68/2021