暑假標尾會出遊　周六40萬港人北上暑假周末最多　19萬內地客來港

暑假來到尾聲，北上港人數字創下近兩個月新高，根據入境處數字，昨日（24日，星期六）有39.7萬人次港人北上，是6月28日後新高，也是暑假最多人北上的星期六。同日內地訪客僅有19,2萬人次，稍少於前兩個星期六，為暑假第三多一日。



8月23日星期六大批市民一早經香園圍/蓮塘口岸北上。入境處同日早上介乎口岸再增e-道。（蘇樂瑤攝）

根據入境處數字，昨日有496,807人次的香港居民出境，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有397,212人次經不同口岸到深圳等內地城市，較上周六輕微上升1.86%，創下6月28日後的新高。

至於內地訪客方面，昨日有191,726人次，較上一個周六下跌9.86%。北上南下逆差升至20.5萬人次，較上周六的17.7萬人次升約15.9%。