東涌東站冒牌磚｜牆磚採購商曝光　認有參與供應但拒回應有無造假

港鐵東涌延線東涌東站工程的牆磚出現冒牌貨，疑用內地磚冒充德國磚，承建商需要拆牆，並向港鐵提交全面報告。《香港01》聯絡到採購牆磚的分判商堡柏建設董事向展飛，他承認有參與工程，但稱不清楚事件發展，拒絕透露詳情，亦拒回答有否供應正牌的YTong牆磚、向港鐵提交假文件等問題。記者正就有無人在採購時提交假文件一事，向港鐵查詢。



堡柏建設董事兼股東向展飛承認，公司是為東涌東站工程供應牆磚的分判商，但拒回應細節。（梁祖饒攝）

總承建商招標 聘用分判商採購

《香港01》接獲消息，港鐵東涌東站工程分判商提供冒牌磚事件，疑有人向港鐵提交假文件發檢測報告。

東涌東站工程的總承建商是透過招標，聘用分判商負責採購及進行工程。據了解，負責採購牆磚的分判商是堡柏建設（香港）有限公司（Kassel Park Contracting (HK) Company Limited），於2023年成立，公司唯一董事兼股東為向展飛。

堡柏建設（香港）有限公司（Kassel Park Contracting (HK) Company Limited）於2023年成立，辦公室位於觀塘一幢工廈。（梁祖饒攝）

堡柏建設向展飛：「有幫手參與」

記者在堡柏的觀塘辦公室找到向展飛，他承認公司是工程中採購牆磚的分判商，在過程中有「幫手、參與」，但拒絕透露公司的詳細角色，及有無其他分判採購商。記者問公司有否供應正版德國YTong牆磚，他稱「呢啲我都唔答你」。

向展飛稱不清楚事件發展，無法回應事件，又稱冒牌磚事件發展至今只是傳媒報道，又表示「我唔知佢（港鐵）點樣（回）應法」，問及港鐵有無聯絡公司交代事件，他亦稱「唔知」。

對於向港鐵提供假文件的指控，他表示不會回應，「呢個要留返佢搵警察嚟，我再解釋，對傳媒我唔適合回答。」記者再追問，公司在整個過程中有無涉及違法行為，向展飛僅說「我唔會覆你」。

雖然向展飛是公司的董事兼股東，但他向記者稱他只是會計，無法代表公司回應。

《香港01》正向港鐵查詢有無人在投標及採購過程中提交假文件，及有無就事件報警。

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

疑內地YiTong冒德國YTong

港鐵東涌東站工程被揭，承建商在車站的設備房間的磚牆，使用內地YiTong冒牌磚，而非合約指定的德國品牌YTong材料，據知砌牆後才發現貨不對辦，需要拆牆再建。

涉事工程是由保華和中鐵建國際聯營，港鐵周日（24日）承認事件，證實較早前曾接獲投訴信，已向總承建商查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面的報告。港鐵指，總承建商是透過招標聘用分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。

