東涌東站用冒牌磚　田北辰：承建商知港鐵某些項目不查就敷衍了事

正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚。立法會議員田北辰今（24日）在社交平台指出，就工程而言，港鐵主要會查涉及安全的範疇，造成持續詐騙空間，「如果個總承建商知道某些項目港鐵從來都唔查，佢自然亦會冇咁肉緊，求其敷衍了事」。他建議設舉報機制，若指控查證屬實，涉事分判要列黑名單，加強阻嚇力。



正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

田北辰：港鐵都好老實同我講：「邊查得晒？」

由保華及中國鐵建公司聯營公司中標的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，原定使用由德國集團Xella生產的「YTong」磚材，該品牌在港僅有捷威建材有限公司（Jetways Building Materials (Hong Kong) Limited）為唯一代理。不過，分判商卻疑似提供來自內地、名稱相近的「Beijing YiTong」磚材，並貼上仿冒商標冒充正品「YTong」。

田北辰指出，港鐵主要會查涉及安全的範疇，譬如石屎、鋼筋等分量是否足夠、材料是否合乎規格，「呢啲嘢全部都要交驗證書，冇驗證書就一定唔過關。」至於不涉及安全的範疇，「港鐵都好老實同我講：『邊查得晒？』」

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵「冇咁肉緊」項目造成持續詐騙空間 促設分判商黑名單

田北辰認為，若總承建商知道某些項目港鐵從來不會查，「佢自然亦會冇咁肉緊，求其敷衍了事」，長此便會造成持續詐騙空間。他提及近期的政府飲用水風波，「佢畀咗第2隻內地水你都可以中間呃個差價」，認為可套用在是次港鐵事件，「指明要用一個外國嘅供應商，咁魚目混珠用內地品牌同外國品牌嘅差價就更加大！」

田北辰認為，要盡量減少甚至杜絕此類不良現象需靠他人舉報揭發。他建議若相關指控查證屬實的話，涉案分判商要被列入黑名單，「港鐵指名唔可以再用呢個分判商，起碼咁先至有阻嚇作用。」