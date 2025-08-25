元朗安老院爆院內傳播碳青霉烯酶腸道桿菌　6院友確診無感染病徵

衞生防護中心今日（25日）公布，正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及元朗泰衡街基德（泰衡）護老院的3男3女院友，年齡介乎68至85歲，暫無出現病徵。中心經調查後懷疑該耐藥性細菌於院舍內傳播，並發現院舍未有全面執行「安老院舍預防傳染病指引」，中心將繼續對涉事院舍進行醫學監察，並繼續調查個案群組。



元朗基德（泰衡）護老院共有6名院友證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。（社署圖片）

衞生防護中心懷疑碳青霉烯酶腸道桿菌於院舍內傳播。（社署圖片）

患者年齡介乎68至85歲 全部病人屬帶菌者

衞生防護中心早前接獲醫管局的通知，元朗一間安老院舍分別有3男3女，年齡介乎68至85歲，因自身疾病近期先後到公立醫院求診。他們的樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌，全部病人屬帶菌者，並無出現產碳青霉烯酶腸道桿菌感染的相關病徵。

衞生防護中心隨即展開流行病學調查，懷疑該耐藥性細菌於院舍內傳播。目前中心正在院舍篩查接觸者，確定是否有其他帶菌者。

衞生防護中心已巡查涉事院舍，發現該院舍未有全面執行「安老院舍預防傳染病指引」建議的措施。（社署圖片）

衞生防護中心提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序。（社署圖片）

衞生防護中心指院舍未有全面執行預防傳染病指引

衞生防護中心已巡查涉事院舍，發現該院舍未有全面執行「安老院舍預防傳染病指引」建議的措施，故提醒院舍必須按指引妥善進行護理程序、徹底清潔及消毒環境，確保員工和院友手部衞生。

產碳青霉烯酶腸道桿菌對多種抗生素具有抗藥性

衞生防護中心介紹指，腸道桿菌如大腸桿菌和克雷伯桿菌是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。

這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，有機會導致難以治療的嚴重感染。帶菌者可以毫無病徵，也可引致嚴重甚至致命的感染，風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。

正確使用抗生素及注意個人和環境衞生，尤其是手部衞生，對預防多重抗藥性細菌如產碳青霉烯酶腸道桿菌的出現和交叉傳播至為重要。此外，老幼病孕等高危人士避免進食生或未煮熟食物，可減低感染多重抗藥性細菌的風險。