柴灣安老院現產碳青霉烯酶腸道桿菌群組 　5院友確診暫沒感染病徵

衞生署衞生防護中心今日（8日）公布，正調查一宗產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌個案群組，涉及柴灣一間安老院的5名女院友，她們早前確診為產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌者，並沒有出現感染病徵，中心並發現涉事院舍未有全面執行相關的感染控制措施，會繼續對該院舍進行醫療監察。

5名來自柴灣一間安老舍的女院友，早前確診為產碳青霉烯酶腸道桿菌帶菌者，中心正調查個案（資料圖片）

衛生防護中心今（8日）公布，早前接獲醫管局通知，柴灣一間安老院的5名女院友確診產碳青霉烯酶腸道桿菌。該5名女院友年齡介乎68至93歲，她們因自身疾病先後到公立醫院求診，她們的樣本經化驗後，證實帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。她們全部屬帶菌者，並沒有出現相關感染病徵。

中心正在院舍為接觸者進行篩查，以找出其他可能帶菌者。此外，中心人員已實地巡查涉事院舍，發現該院舍未有全面執行相關的感染控制措施，建議院舍採取所需控制措施，以預防耐藥性細菌在院內傳播，包括妥善護理程序、徹底清潔及消毒環境、員工和院友保持良好的手部衞生。中心表示，會繼續對該院舍進行醫學監察，亦會繼續調查個案群組。

腸道桿菌（例如大腸桿菌和克雷伯桿菌）是常見的病原體，能引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病。產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效。

這些細菌通常對多種抗生素具有抗藥性，限制了治療的選擇，或從而導致難以治療的嚴重感染。這類細菌的帶菌者可以毫無病徵，但細菌也可引致嚴重甚至致命的感染。風險程度取決於受感染的部位和患者的健康狀況。