政府飲用水｜市民對內地水失信心？許正宇：無謂揣測並非基於現實

政府採購飲用水風波，物流署被騙買入假冒內地品牌的樽裝水，除了顯露採購制度把關漏洞，亦引起公務員及大眾對內地飲用水的信心問題。財經事務及庫務局局長許正宇今（24日）表示，是次採購無論是香港或是內地生產的飲用水，微生物及金屬元素同樣達標，「不存在香港與內地質素不一」。被問到如何挽回大眾對內地水的信心，他形容「呢啲咁嘅無謂揣測我覺得都係唔基於現實」，再次強調內地及香港品牌的化驗結果一致。



為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫，被政府政府叫停合約。圖中地點為立法會大樓。（資料圖片/廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（資料圖片/廖雁雄攝）

行政長官李家超昨日（24日）談及飲用水風波，非常關注物流署把關不力，指出雖然中標公司提供虛假資料，但事情發生在採購專職部門，他為此大為失望。他表明需要盡快要查找不足，改善制度及程序的漏洞防止再發生。

檢討政府採購機制專責小組成員、財經事務及庫務局局長許正宇今日表示，「查找不足一直係我哋做緊嘅功夫」。專責小組會盡快找出制度上的不足及疏漏，早日提出建議及提出可行的人員培訓方案，令公共利益及公帑盡快獲得保障。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（資料圖片/夏家朗攝）

事件除了動搖市民對政府採購制度的信心，還引發對內地飲用水的安全憂慮。許正宇表示，無論是政府或市場上的檢測，均證明是次採購的內地或香港飲用水的微生物及金屬元素方面達標，「不存在香港與內地質素不一」。被問到如何挽回公眾對內地飲用水的信心，許正宇形容是不基於現實的無謂揣測。

我覺得最好係用事實說話，用數據說話…… 無論從微生物同埋金屬元素方面，內地同埋我哋香港相關品牌其實一樣嘅，所以呢啲咁嘅無謂揣測我覺得都係唔基於現實。 財經事務及庫務局局長許正宇