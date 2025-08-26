團體調查發現逾6成基層糧食開支上升　倡政府推行「營養食物券」

食物回收組織「食德好」今日（26日）公布《2025年社區糧食安全狀況調查》，調查對象主要為低收入家庭及長者。結果顯示超過6成受訪者的食物開支有所上升，惟近七成受訪者購買食物數量及份量沒有變化，反映食物價格上升。「食德好」建議政府推行「營養食物券先導計劃」，又呼籲商界設立特價「惜食專區」，減少浪費臨近過期的食物，同時亦可讓基層以較實惠價格購買新鮮食材。



《2025年社區糧食安全狀況調查》於今年6至7月期間進行，「食德好」以問卷形式訪問了358名低收入家庭及長者。當中有62%受訪者表示食物開支較去年增加，但66.8%受訪者表示，購買食物的數量維持不變，反映出他們要付出更多金錢，才能維持與去年相若的餐飲水平。

調查又顯示，79.6%受訪者在選購食物時首要考慮價格，只有50.6%受訪者會優先顧及營養價值，較去年同期下跌10.11%。項目經理盧珏珊表示，數據反映低收入家庭被迫犧牲食物營養；她曾接觸過有長者為節省開支，寧願不吃午餐，只吃晚餐。

「食德好」建議政府推出「營養食物券先導計劃」，補貼市民購買新鮮蔬果、蛋奶等高營養價值食材；呼籲商界合作，於超市設特價「惜食專區」，既可減少浪費臨近過期的食物之餘，又能讓基層市民以廉價購買食物。

