亞視指前執董涉不當配售公司3.3億股份　要求法庭頒令無效

目前正停牌的亞洲電視控股有限公司，昨（27日）入稟高等法院控告前執行董事查小剛等9被告，指他們涉不當配售約3.3億股份，動議罷免其他亞視執董以奪權。亞視要求法庭宣布配售和轉讓的股份無效，並向被告提出索償。



原告為亞洲電視控股有限公司（亞視），9名被告為查小剛、缪潔、盛曉麗、李花、錢麗霞、王雪飛、吳秋霞及東方紡織有限公司及劉敏斌。

亞洲電視入稟高等法院向前執董查小剛等9人興訴。(黃浩謙攝)

查小剛請辭後由女兒接替執董一職

入稟狀指，被告查小剛在2023年12月至2024年7月擔任亞視的董事會聯席主席兼執行董事，他請辭後由其女兒查夢玲接替執行董事一職。

查小剛與其他被告關係密切

入稟狀透露查小剛與其他被告關係密切，查是東方紡織有限公司的唯一董事，其女婿Zhang Jing Yuan是公司唯一股東；繆潔是張家港市品托電子商務有限公司、江蘇農品在縣科技有限公司、江蘇農品在縣數字科技有限公司的股東；王雪飛和吳秋霞控制亞視星選文化科技（江蘇）有限公司，亞視在該公司持股51%。查是上述公司的董事和法定代表人。

東方紡織曾要求罷免部份董事

亞視在2024年7月及9月期間，配售至少8050萬股不當配發股份（佔亞視已發行股份約6%）予被告繆潔、盛曉麗、李花及錢麗霞4人，以及配售至少2.48億股份予王雪飛及吳秋霞。經轉讓後，東方紡織有限公司持有逾18%亞視股權，東方紡織在2025年6月要求召開特別股東大會，試圖罷免執行董事鄧寶怡及3名獨立非執行董事，從而不當奪取亞視執行董事的控制權。

原告質疑眾被告想損害亞視利益

入稟狀指各被告訛稱是獨立承配人，隱瞞與查的關係，串謀實現不當目的損害亞視利益，包括要求召開股東大會及投票等，行為違反董事受托責任。亞視要求法庭宣布配售和轉讓的股份無效，並提出索償，未列明金額。

案件編號：HCA 1584/2025