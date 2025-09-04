教大研究：逾半幼師每日工作逾10小時　約8成加班　促改善師生比

新學年開始，教大一項調查發現，逾半幼稚園教師每日需要在校工作10小時或以上，約八成人下班後仍要加班，當中近一半超時工作兩小時。教大團隊分析，長工時、繁重工作量，加少出生率跌等，令幼師就業前景不明朗，對其身心構成壓力，有近六成人正考慮離開幼教行業。團隊建議，政府應就幼稚園「師生比例」、「服務形態」、及「制度保障」三方面作出探討，同時調整薪資架構，並推出薪酬表。



教大幼兒教育學系於今年1月至6月期間向於教育局註冊的幼稚園收集851份問卷調查。（梁曉煒攝）

逾半每日工時10小時或以上 約八成人要加班

教大幼兒教育學系於今年1月至6月期間，以問卷調查方式，成功訪問851位幼稚園教員，包括校長或主任（22.9%）、班主任（59.7%）及科任老師、教學助理等（17.4%）。

調查顯示，51.8%幼師每日校內工作10 小時或以上，30.9%工時介乎9至10小時，7.8%為8至9小時，9.5%為不足8小時。另外，有約八成幼師下班後要超時工作，當中有47.7%需超時工作達兩小時或以上。

調查指，幼師每周工作時數中位數達 55 小時，其中超過6成受訪者的平均工時達到或超過此標準，其中有3位受訪者（1位班主任，2位校長或主任）更達60小時或以上，遠高於統計處公布的本港僱員每周工時中位數40小時，也高於許多國家所訂立的工時標準。

教大：幼師工作壓力大 連發夢都見到返工

教大幼兒教育學系署理系主任劉怡虹指，半日班幼師平時早上8時起，便回校準備迎接上午班的小朋友，中午12時放學後要與家長溝通，通常只有極少時間午飯和休息，緊接便要迎接下午班的小朋友。

調查指，超過六成受訪幼師指，「經常」或「每天」感到精疲力竭。她指，幼師沒有時間準備教材，只可待下班後處理，因此常常沒有時間進修或休息，不少幼師工作壓力大，甚至會情緒波動，有個案「連發夢都見到返工」，或者「睇醫生睇到冇糧」等。

劉怡虹指不少幼師情緒波動較大，亦「連發夢都見到返工」，或「睇醫生睇到冇糧」等。（梁曉煒攝）

近六成受訪者考慮離開幼教行業

調查又發現，超過八成受訪幼師認為職業前景有限或不明朗，接近六成正考慮離開幼教行業。 教大團隊分析，香港生育率持續下降、入學人數減少、學校削減教職員人數的大環境下，繁重工作與長工時對其身心健康帶來沉重壓力，嚴重影響工作與生活平衡，令其感到氣餒。

陳惠玲建議改善幼兒教育的師生比例，全面發展全日制幼兒服務，並持續增加嬰幼兒日間照顧與教育服務名額，提升相關的專業培訓。（梁曉煒攝）

勞福局計劃2024年起，三年內增設10間資助獨立幼兒中心。劉怡虹藉此呼籲政府及業界建立一個全面而可持續的幼兒教育支援，並就「師生比例」、「服務形態」、及「制度保障」三方面作出探討及跟進。

幼兒教育學系助理教授（教學）陳惠玲亦建議，政府改善幼兒教育的師生比例，全面發展全日制幼兒服務，並持續增加嬰幼兒日間照顧與教育服務名額，提升相關的專業培訓。她指，若半日制可轉型為全日制，幼師便有足夠時間與學生培養感情。

政府曾於2017年提及制定幼師薪酬表，但直至今年仍未有實施，建議可根據現有的建議薪級表對幼師的薪資架構作調整，保障幼師權益。（梁曉煒攝）

教大幼兒教育學系副系主任兼高級講師陳寶蓮補充，除了提供具針對性的專業培訓，社會還需要重新審視幼師的工作條件及福利待遇。前特首林鄭月娥政參選政綱曾提出制定幼師薪酬表，但最終未有實施。她建議可根據現有的建議薪級表，對幼師的薪資架構作調整，保障幼師權益。