中九龍幹線不設巴士轉乘站　城巴康城795線擬設分站　九巴無分站

中九龍幹線預計今年12月通車，運輸署向油尖旺區議會透露不會設巴士轉乘站，解釋連接油麻地的出入口空間有限。城巴往返日出康城的795號線將在渡船角一帶加設分站；九巴無意加分站，稱不想影響行車時間。



圖為中九龍幹線油麻地段。（鄭子峰攝）

中九龍幹線不設巴士轉乘站 運輸署：出入口空間有限

油尖旺區議會今天（1日）召開大會，將討論交通運輸委員會委員建議中九龍幹線設立轉車站，方便居民往返九龍東。

根據文件，運輸署回覆區議會指中九龍幹線連接油麻地的出入口空間有限，未能增設巴士轉乘站。署方又預計幹線通車後將有效分流九龍東西行主要道路的交通，油尖旺區的乘客亦會受惠於整體交通情況改善。

九巴無意加分站 以免影響行車時間

九巴回應指，考慮到有關路線的效率和空間，現時未有計劃為將行經中九龍幹線的路線加設油麻地分站，以免影響有關路線的行車時間，但樂意探討其他使用中九龍幹線接駁油麻 地的巴士服務。

圖為中九龍幹線啟德段。（鄭子峰攝）

城巴康城795號線擬渡船角一帶加設分站

城巴回應指，往返機場的城巴機場快線A28X號線和往返日出康城的795號線將分階段行經中九龍繞道，其中795號線計劃在佐敦道近柯士甸站、即渡船角一帶加設分站 。