土瓜灣美景樓強制修葺　住戶指滲水現裂縫　屋宇署責成承建商謹慎

有61年樓齡的土瓜灣美景樓一期，於2019年接獲屋宇署發出的強制驗樓通知，惟至2023年仍未遵辦，因此被選為「樓宇更新大行動2.0」第二類別樓宇，獲屋宇署委任顧問公司及政府承建商進行訂明檢驗及修葺工程。



工程至今開展兩年，惟該廈管理處收到逾200個投訴，指工程期間外牆出現裂縫、暴雨後單位滲水等。有業主立案法團代表質疑承建商手工差，更稱有單位外牆向外拱起3吋，須用「千斤頂」支撐，亦有牆身出現坑洞，並可放入整塊手掌。有工程師估計牆身日久失修，導致承載力減弱，加上鋼筋生鏽令混凝土出現裂縫，呼籲承建商小心處理。《香港01》向涉事承建商聯合金輝建築工程有限公司查詢，惟截稿前未獲回覆。



屋宇署回覆查詢稱，整體樓宇結構沒有明顯危險，已責承顧問公司及承建商必須妥善監督及進行有關維修工程，確保進行工程時嚴格依照法例及相關合約規定及要求，務必謹慎工作，避免工程影響個別單位。



土瓜灣美景樓一期大維修，八樓一個單位牆身及橫樑出現多道裂縫及坑洞，甚至可將整個手掌放進石屎洞內。（梁鵬威攝）

有明顯及廣泛混凝土鬆脫 屋宇署指令承建商進行所需修葺

美景樓一期2019年11月收到屋宇署發出的強制驗樓通知。綜合資料，法團於2020年6月向署方稱會自行籌組相關訂明檢驗／修葺，惟至2023年仍未遵辦，屋宇署遂揀選該廈為「樓宇更新大行動2.0」第二類別樓宇，顧問公司就樓宇公用部分及窗戶進行訂明檢驗及安排政府承建商進行所需的修葺工程；而完工後會向業主追討費用。

署方指，經檢驗後發現樓宇外牆及室內公用部份有明顯及廣泛混凝土鬆脫，對公眾構成危險，故安排承建商搭建棚架移除混凝土。

土瓜灣美景樓一期大維修，居於美景樓一期約30年的邱太表示，屋內牆身滲水。（梁鵬威攝）

8月移除混凝土工程適逢連場暴雨 有單位牆身及天花板漏水

工程至今開展兩年，其間大批住戶投訴單位牆身出現裂縫、暴雨後單位滲水等。居於該廈約30年的邱太表示，上月單位外牆進行移除混凝土工程，適逢連場暴雨，屋內牆身及天花板漏水，更導致假天花塌下。屋內有批盪跌落地面及床單，亦有部份木製傢俬受損。她只好將床褥搬到客廳寢睡，同時在房內擺放至少4個膠桶盛水。

（大廈）維修又要一筆錢，而家要搵錢裝修間屋入面！ 美景樓一期住戶邱太

邱太從事賣報紙，感慨賺不了多少錢，難以支付約10多萬元的裝修費用。她和同住的兒子曾考慮搬到其他大廈劏房，惟房東指最少租住三個月，基於預算考慮，他們只好繼續居於原本的單位。

有牆身向外拱起 3戶須用「千斤頂」作支撐

八樓另一個單位情況更惡劣，原先垂直的牆身，向外拱起3吋。牆身及橫樑出現多道裂縫，其中一個窗框與牆身分離，甚至可將手掌放進石屎洞內，而最長一道裂縫橫跨垂直的牆身，批盪石屎散落一地。

業主立案法團成員羅先生指，屋宇署勘察單位後，決定用「千斤頂」支撐結構，估計因牆身無法承託樓板。目前管理處收到逾200宗投訴，當中3戶須用到「千斤頂」作支撐。

土瓜灣美景樓一期大維修，八樓一個單位須用到「千斤頂」作支撐。（梁鵬威攝）

移除鬆脫混凝土後需待顧問公司人員到場勘察 出現兩周「空窗期」

至於該廈的滲水情況，羅先生指承建商移除鬆脫的混凝土後，需待顧問公司人員到場勘察，才可繼續工程並作出修補，惟整個過程需時兩周，移除混凝土後牆身變薄、鋼筋曝露在外，若下雨便會滲水入屋內。他質疑顧問公司能否加快流程，或派員駐場監督。

羅質疑承建商手工差，包括打穿外牆後不顧而去，無通知管理處。記者上月到該大廈觀察，亦發現部份樓層有牆身穿洞，未獲修補。

土瓜灣美景樓一期大維修，有居民質疑承建商手工差，包括打穿外牆後不顧而去，無通知管理處。（梁鵬威攝）

土瓜灣美景樓一期大維修，承建商移除鬆脫的混凝土後，牆身會變薄、鋼筋曝露在外，若下雨便會滲水入屋內。（梁鵬威攝）

我們這座大廈很多人做工程，大家都說這座樓根本是危樓。 業主立案法團成員羅先生

工程師：牆身日久失修致承載力減弱

對於美景樓一期不同單位的情況，香港工程師學會結構分部前任主席陳世光看過相片後稱，料因牆身日久失修，不但導致承載力減弱，有單位牆身向外拱起；更令外牆保護層剝落，外來水份經外牆微縫滲進牆內，導致鋼筋生鏽及膨脹，混凝土出現裂縫，若不加以修理便形成惡性循環，鋼筋生鏽亦令牆身結構變得脆弱。

對於承建商被指手工差、外牆被鑿穿，陳世光估計有機會是本身混凝土鬆散，「一鑿落去就自己爛」，而非故意鑿穿。他表示，樓齡較高的「咸水樓」經常出現滲水或石屎剝落情況，而該廈的混凝土外牆情況「非常不理想」，呼籲承建商小心處理。

土瓜灣美景樓一期大維修，八樓一個單位牆身及橫樑出現多道裂縫。（梁鵬威攝）

屋宇署：樓宇結構無明顯危險 裝臨時支架承托作為預防措施

對於8樓一單位牆身出現裂縫，屋宇署回覆查詢指，曾兩度到涉事單位及其上下樓層單位視察，認為整體樓宇結構沒有明顯危險。為擬備修繕方案，顧問公司人員需開鑿該單位的部分構件以進行結構評估，故安排在該單位及其上下樓層單位安裝臨時支架承托作為預防措施，並於今年6月完成安裝。署方現正與涉事單位業主聯絡，以落實於單位內開鑿檢查的具體時間。

屋宇署：已責成承建商須妥善監督及進行維修工程

署方又稱，據管理處及住戶反映，外牆工程曾引致個別單位內的牆壁有「輕微破損」。顧問公司已安排承辦商進行修補工程及正與單位業主商討工程細節。署方已責承相關顧問公司及承建商必須妥善監督及進行維修工程，確保進行工程時嚴格依照法例及相關合約規定及要求，避免工程影響個別單位。

觸發今次大維修，是源於該廈2019年11月收到屋宇署發出的強制驗樓通知。（梁鵬威攝）

完成日期由7月延至年底 屋宇署：多次因惡劣天氣停工

對於有居民質疑工程完成日期由7月延至年底，屋宇署解釋，自今年7月初以來，外牆維修工程曾多次受天雨、惡劣天氣及颱風影響，修葺工人無法在戶外及高空工作，因而需多次暫停及延期，影響工程進度。

署方表示，除公用地下排水管有待進一步勘測外，顧問公司已完成有關樓宇公用部分及窗戶的訂明檢驗，而承建商亦正進行所需的修葺工程。

居民憂5年後再有大維修：點承擔起個維修費？

對於現時美景樓一期的狀況，羅先生感嘆：「早醫就早好，愈遲醫就愈多問題。」被問是否因多年來無遵從命令，導致大廈破損如此嚴重，他不諱言兩者有莫大關係，又稱希望有發展商收購該廈。

羅又形容美景樓一期「殘得好緊要」，有窗口出現裂縫、渠務問題嚴重。他說即使完成今次大維修，「都唔知捱到幾多年，可能之後又話要維修。點承擔起個維修費？」他期望承建商維修時可以「做好啲」。

我沒有信心維修完能捱到5年 業主立案法團成員羅先生