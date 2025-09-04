金價高位｜中環金行現人龍設有派籌機　有市民套現稱留港消費

金價近日創歷史新高後稍為回落，紐約期金每盎司最新報3,595.9美元，現貨金每盎司最新報3,530.4美元，吸引市民套現。位於中環的忠記金行外，門口鐵門關上和設有派籌機，市民須取籌輪候入內。今早有十多名市民排隊，其中劉女士20年前以約百元港幣購入一塊1克金牌，今以約900元賣出，她說錢不算多，「用嚟留港消費囉」。



忠記金行外有不少市民排隊賣金。（鄭子峰攝）

忠記金行鐵閘關上。（鄭子峰攝）

位於中環的忠記金行，入口關上鐵門和設有派籌機，市民須取籌輪候入內。(賴卓盈攝)

位於中環的忠記金行，入口關上鐵門和設有派籌機，市民須取籌輪候入內。今早10時，已有10多名市民在外等候。

劉女士打算將賣金的錢用來「留港消費」。（鄭子峰攝）

劉女士20多年前，以約150元港幣買入一個1克金牌。她今日得知金價上升後，決定到忠記賣金套現，她笑說「都老咗，唔洗再戴住啦」，最終以約900元售出，比購入價高出逾6倍。她笑說賺得不算多，「用嚟留港消費囉。」

謝女士以2700元售出一對耳環。（鄭子峰攝）

謝女士指，她女兒約十多年前送給她一對金耳環，惟之後損毀無法佩戴。她今早從收音機得悉今日金價上升，便到場以2,700港元出售，「袋住先囉，再睇下點洗」。

林小姐打算賣出一對金鈪。（鄭子峰攝）

林小姐的家人約6、7年贈她一對金手鈪，她指，「反正擺屋企唔會用到，擺銀行又要收保險箱費，咪套現囉」。她預計可售約4萬元，對價錢滿意。

海聯負責人預計金價仍會上漲。（鄭子峰攝）

忠記金行旁邊的海聯金行，雖未排有人龍，但亦不斷有市民入內查詢及賣金。其負責人指近日賣金市民比平日多出逾兩倍，他預計未來金價仍會持續上升，相信人流會增多一段時間。