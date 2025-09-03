金價突破3500美元再創新高　這次能否站得穩？ | 點經

現貨黃金價格9月2日突破3500美元/盎司，創下歷史新高，年初至今，金價累計漲幅超30%。黃金期貨也率先衝破3600 美元。黃金今年來累計漲幅已接近34%，成為2025年表現最亮眼的資產。



今年以來，金價已多次衝破3500美元大關。4月22日最高至3509.9美元/盎司，8月8日因美國海關「烏龍」消息一度觸及3534美元/盎司，但都很快回落。這一次能否站穩，市場高度關注。摩根士丹利已將2025年第四季度黃金目標價設定為3800美元/盎司。

金價再破紀錄背後，一系列因素都在起作用。首先就是降息預期：美國聯儲局已經釋放9月降息25個基點的信號，市場預測降息概率接近90%。這讓美元資產吸引力下降，資金轉向黃金。當然，還有就是美元指數下滑，與黃金的「蹺蹺板效應」明顯。

毫無疑問，美國聯儲局降息預期是金價起飛的最重要催化劑。聯儲局政策「偏鴿」預期成為本輪金價上漲的核心驅動力。再加上各國央行增加黃金儲備的大趨勢未改，以及美元指數下降、美國國債規模創新高、美元信用體系持續面臨挑戰等，市場的整體避險需求仍相對較大。

黃金期貨一度突破3600美元

當美元不再「安全」，黃金作為最典型的「安全資產」將首先頂替美元位置。特別是隨着聯儲局政策獨立性愈發難以保證、美債規模不斷擴大、美國霸權地位逐漸難以維繫，央行購金取代美元儲備的趨勢將加速，成為黃金確定性最強的需求。

全球債券市場正陷入困境。儘管眾多國家處於降息周期，但債券收益率卻紛紛走高，投資者對美債等資產興趣寥寥。此外就是美元的走弱將進一步支撐黃金。從未見過關稅政策不確定性和變化如此之大，鑑於黃金的避險資產地位，其在面對任何進一步不確定性時都處於有利位置。而美國財政赤字持續擴大，引發對貨幣貶值的擔憂，也進一步加強了黃金的長期投資價值。市場擔憂美元的長期信用，就必然會選擇黃金等非美元資產。

整體來看，國際黃金價格存在長期驅動力，未來可能繼續呈現震盪上行的走勢。

美元指數在96左右徘徊。

值得一說的是地緣因素角度。一段時期以來，地緣政治緊張，烏克蘭局勢、巴以戰爭等戰爭風險不斷，避險需求一直在推動黃金走強。但近幾個月儘管有零聲突發事件驅動黃金短暫上行，但整體地緣局勢較為平靜，期內的伊以衝突短暫發生後緩和，俄烏衝突雖有零星，但有邊打邊談的趨勢，整體而言，本輪黃金升勢中，地緣因素並未有太多催化動力。

另外，更長期的因素來看，各國央行持續購入黃金的步伐在持續。中國、土耳其等多國央行持續增持黃金，進一步推高市場熱度。8月中國央行披露其7月繼續增持黃金，為連續第九個月增持。世界黃金協會數據也顯示，二季度全球央行在黃金儲備上保持淨增持，儘管在較高的位置上增持步伐有所放緩，但仍保持增持態勢。

潛在催化上行的因素，除了地緣局勢這種突發事件因素外，可以關注未來一段時間美國相關經濟數據的表現是否超出市場預期，這關係着接下來一段時間聯儲局降息落地的進度以及後續步伐，市場對相關數據表現的定價將影響着美元走勢和黃金價格。

摩根士丹利報告顯示，在聯儲局開啟降息周期後的60天內，黃金價格平均上漲6%，在一些周期中漲幅甚至高達14%。僅這一催化劑就足以將金價推升至約3700美元/盎司。