新登記校車明年1月起須裝安全帶　舊校車2029年前加裝才可載學生

現行法例強制私家車、的士及公共小巴司機及所有乘客座位安裝和配戴安全帶， 不過規定未延伸至所有車種及座位。運輸及物流局今天（4日）向立法會提交修例文件，建議新登記校車等配備安全帶，明年1月25日起生效，舊校車2028年12月31日或之前加裝安全帶才可載學生。修例明天（5日）刊憲，下周三（10日）提交立法會展開先訂立後審議程序。



輸及物流局今天（4日）向立法會提交修例文件，建議新登記校車等配備安全帶，明年1月25日起生效。（廖雄雄攝）

新登記校車明年1月起須安裝安全帶 乘客須配戴

新規定涵蓋包括學生服務車輛及專營巴士的所有乘客座位、學生服務車輛在內的私家小巴和貨車的後排乘客座，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，明年1月25日起須安裝安全帶，乘客如乘坐上述已配備安全帶的座位，均必須配戴安全帶。



舊校車2029年前加裝才可載學生

當局指，約九成校車已同時配備安全帶和保護式座椅，至於現有的校車如2028年12月31日或之前未能配備安全帶，將不能提供接載學生的服務。

局方又指，訂立限期時已考慮到現有校車車齡及業界營運環境最新變化，希望平衡加強保障學童及業界營運，預期屆時市場上僅餘少於5%校車未有安裝安全帶或保護式座椅，已安裝安全帶或保護式座椅的校車數量足夠滿足學生需求。



當局解釋，配用安全帶能在發生意外時對車上乘客提供關鍵保護， 特別是年幼學童，引述研究顯示司機和乘客配用安全帶後，在迎頭相撞意外中死亡和重傷的機會分別可減少約40%和72%。