陳美寶：駕駛座前最多放兩部通訊裝置　擬明年1月25日生效

開學日運輸署緊急事故交通協調中心升至最高級別

開學日將至，運輸及物流局局長陳美寶在網誌表示，運輸署緊急事故交通協調中心在開學日上午會提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及主要公共運輸營辦商，共同實時監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

擬修例規定新登記學生服務車輛須配備安全帶

針對乘坐校車的年幼學童的需要，以及現有學生服務車輛的車齡及業界營運環境的最新變化，她表示將會在9月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在明年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶。

她又提醒，在明年1月25日或以後新登記的公共及私家巴士（包括專營巴士），所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，都必須配備安全帶；乘客亦必須佩戴安全帶。

擬規定駕駛座前不可放置多於兩部流動電訊裝置

此外，當局將在9月提交附屬法例修訂，加強規管司機在駕駛時使用流動電訊裝置，如的士錶台上的電話等。她指，在平衡道路安全、業界營運需要以及科技發展等多方因素後提出相關修訂，要求司機駕駛時，駕駛座前將不可放置多於兩部流動電訊裝置，進一步促進駕駛安全，相關法例亦會在2026年1月25日起生效，適用於所有駕駛人士。

陳指的士車隊服務有改善空間 會密切監察運作

網約車規管方面，她指正努力積極籌備，有關工作如火如荼，目標爭取今年盡快提交條例草案。至於的士車隊服務，她提及獲悉有人因叫不到車而感到失望，並承認暫時的士車隊服務絕對有改善空間。運輸署會繼續密切監察的士車隊的運作，督促各車隊營辦商積極改善。她又指，對於有本地電子支付方式營辦商，正在建構一個統一平台方便市民召喚車隊的士「十分期待」。