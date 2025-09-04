解款車撞兩女一人捲車底　司機脫罪遭覆核　裁不小心駕駛罰3500元

六旬司機去年駕駛一輛解款車在荃灣西站對開、近海貴路位置失事，撞斷路邊欄桿後剷上行人路，撞傷兩名女途人，其中一人更遭捲入車底。男司機否認引致他人身體受嚴重傷害罪，受審後被裁定罪脫，交替的不小心駕駛罪亦不成立。律政司不服裁決提出覆核聆訊，暫委裁判官葉迪斌今（4日）於沙田裁判法院改判司機不小心駕駛罪成立，判罰3500元。



被告黃漢平（64歲）被控於2024年5月10日在新界海貴路近燈柱GC1057荃灣西站D2出口對出，在道路上危險駕駛輕型貨車，引致2名女子嚴重受傷。

其中一名女傷者被捲入車底，要由消防員救出。（讀者盧先生提供）

肇事車輛是一輛解款車，當日有警員持槍戒備。（讀者盧先生提供）

消防員在場拯救被困車底的傷者，其中一名女傷者一度需入ICU。（讀者提供）

維持危險駕駛罪不成立

裁判官接納被告在錄影會面的說法，認為控方未能舉證至毫無合理疑點，維持被告危險駕駛罪不成立的裁決，但律政司覆核後，改為裁定被告不小心駕駛罪成。

一名女事主一度入深切治療部

辯方求情指，被告是退休人士，沒有收入，望法庭輕判。暫委裁判官葉迪斌指，事件導致2名女途人嚴重受傷，其中一人更一度入住深切治療部逾2周，判刑需反映案情嚴重性，遂判罰款3500元。

+ 5

其中一名女事主被捲入車底

意外發生於2024年5月10日中午，被告駕駛的解款車在荃灣西站A1出口外失事，撞斷欄桿後剷上行人路，並撞傷兩名年約30歲的女途人，其中一人被捲入車底，需由消防員救出，兩名女傷者均頭、手腳及腰受傷，兩人均被送到瑪嘉烈醫院治理。

案件編號：STCC 4503/2024