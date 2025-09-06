警察學院｜女滑雪港隊代表投身警隊　法律助理變身執法者：係緣份

警察學院今日（6日）舉行結業會操。其中兩位女見習督察表現優秀，巾幗不讓鬚眉，包括背景多元的黃文鈺，大學時主修哲學和電腦科學，曾在美國任職訴訟律師助理，更曾代表香港滑雪隊出戰參加冬季世界大學生運動會，卻由法律界轉跑道為執法者；另一位見習督察劉施霖則是「紅褲子出身」，曾「當差」15年，經驗豐富。



警察學院安排其中三位結業生接受傳媒訪問。（梁鵬威攝）

黃文鈺（右）背景十分多元，大學主修哲學和電腦科學，曾在美國任職訴訟律師助理，更曾代表滑雪港隊參加冬季世界大學生運動會。（梁鵬威攝）

劉施霖是「紅褲子出身」，已「當差」15年，經驗豐富。（梁鵬威攝）

黃文鈺背景十分多元，小時候因為家人工作關係，經常往來粵港兩地；其後她到美國升讀大學，主修哲學和電腦科學。讀大學期間她休學一年，加入香港滑雪隊，並在2019年代表香港參加冬季世界大學生運動會。在美國大學畢業後，她在當地任職訴訟律師助理。

黃文鈺：投身警隊是緣份

2023年夏天，她留意到警隊的招募廣告，被警務人員的年輕活力形象一下子觸動了，令她開始對警務工作產生興趣。於是她毅然決定跳出舒適圈，從生活多年的美國回到香港，投考警隊。多元背景令她有很多職業選擇，對於最後投身警隊，她說是緣份。

有時候解釋唔到，你可以話緣份，或者年輕人稍為有啲熱血，就覺得又可以着咁型嘅制服，又可以返香港，呢份工都幾好喎。 督察黃文鈺

經歷過很多不同的境況與際遇，她認為警察是一份能令她安定下來的工作，形容與警隊「一見鍾情」。

她眾多背景中，以香港滑雪隊的身份最特別。比較運動員與警務工作，她指運動員的工作比較簡單，只是每天專注地練習一些技巧；而警察的工作內容則比較多元化，會牽涉不同範疇。

由警員變身幫辦 劉施霖深感警隊工作有意義

比起黃文鈺的多元背景，劉施霖的背景則較直接，本身已服務警隊15年，原為警員，最難忘在雜項調查隊工作期間，接到一名自殺者家屬的來電。她當時既要保持專業，亦要表現出同理心，對當年經驗尚淺的她而言並不容易。數月後該家屬再次來電，表示當天幸好有她的陪伴，不然可能會自尋短見。這次經歷讓她深深感受到警隊工作的意義。

一次接聽自殺者家屬來電的經歷讓劉施霖深深感受到這份工作的意義。（梁鵬威攝）

2019年社會事件爆發警民衝突，劉施霖本以為很多人會不喜歡警察，但她在2020年有一次回到自己曾駐守11年的灣仔，卻令她另有一番體會。

我見返以前嘅市民，佢哋對我表達嗰種支持令我好深刻。初頭以為可能好多人都唔鍾意警察，但原來唔係囉，有好多市民都支持緊我哋做嘢。 督察劉施霖

她指，這段經歷令她更希望提升自己，成為一名督察，帶領其團隊面對不同難關。