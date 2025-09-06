新紮師兄曾因反修例運動被迫停學　深刻體會國安重要　立志考警察

警察學院今日（6日）舉行結業會操。當中薛富盃及銀笛獎得獎人李勝榮，曾在新冠疫情期間到內地武漢讀書，他表示決定投考警隊的首要原因是熱愛祖國，尤其曾經受到反修例運動影響而不能上學，讓他深刻體會到國家安全的重要性，而他見證武漢這個「英雄城市」走出低谷的過程，亦令其成長不少。



警察學院安排三位結業生接受傳媒訪問。（梁鵬威攝）

薛富盃及銀笛獎得獎人李勝榮。（梁鵬威攝）

反修例運動致不能上學 深刻體會國家安全的重要

2019年，本港爆發反修例運動，當時李勝榮由中五升中六。他指，示威令他不能上學，家人也不能上班。學業上的疑難不能面對面找老師幫忙，令他情緒低落，有沉重的無力感，亦成為了他投考警察的一個信念。

我要做警察。我要以後同樣被呢啲事件影響而返唔到工、返唔到學、失業嘅市民解決呢個煩惱。 警員李勝榮

他指，經歷反修例運動後，他深刻認識到國家安全的重要性，所以即使新冠疫情肆虐，他仍選擇到武漢讀書。他表示下此決定的首要原因是熱愛祖國，而見證武漢這個「英雄城市」走出低谷的過程亦令他成長不少。

他就讀大學期間，「香港警察 • 內地大學招募快線」到校舉辦招募活動，他毫不猶疑便報名參加。與招募組人員接觸時，他表示深深感受到他們的熱誠，讓他投考警隊的想法更加堅定。

見證警察學院教官態度嚴謹 射擊及法例課程成最難關

他其後順利進入學堂受訓，他指第一天身處警察學院，已經見證教官認真嚴謹、一絲不苟的態度。訓練期間學員都遇上各種考驗，而他最初接受射擊訓練時，未能掌握箇中竅門，表現未如理想，但他決心加緊鍛練，透過密集的舉重和握力訓練，最終成績顯著提升。法例課程對他來說亦是另一難關，幸得教官配以生動有趣的實例講解，同學之間亦互相勉勵、分享讀書心得，讓他更容易掌握課堂知識。

他指，日後會繼續裝備自己，不斷提升專業技能及心理素質，以應對日常警務工作的各種挑戰及突發情況。