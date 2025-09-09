北京港澳學人研究中心｜ 十周年徵文比賽 得獎名單公布

回歸28年來，香港在踐行「一國兩制」的過程中歷經風雨砥礪前行，發展成就舉世矚目。當前，在經歷「破繭成蝶」的蛻變後，香港已完成從「由亂到治」邁向「由治及興」的歷史性跨越，如何通過進一步深化改革發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題將是新一階段的重點管治議題。為鼓勵社會各界深入關注和探討香港未來改革發展新路徑，以學術研究的形式為香港「由治及興」建言獻策、添能蓄勢，本中心於日前專門舉辦「北京港澳學人研究中心十周年：探討香港改革破局之路」徵文比賽。在各方支持和共同努力下，徵文活動的相關工作現已圓滿結束，北京港澳學人研究中心謹此向所有支持單位、評審委員以及參賽者致以誠摯感謝。



此次徵文比賽面向社會各界開放，反應熱烈，共收到來自不同專業領域的191份高質量作品。參賽者涵蓋不同年齡層、教育程度及職業，近7成參賽者擁有學士或以上學位，逾30%是30歲以下的青年人，而參賽者的職業更包括企業管理者/投資者、政府/公營機構工作人員、專業人士、退休人士、教師和學生等不同背景和領域。

本次活動的參賽作品圍繞發展與經濟轉型等八大議題提出了不少創新和獨到的見解，充分展現社會各界對香港未來改革發展的深切關注與思考。本中心及徵文比賽評審團對此深感鼓舞，並期待這些寶貴意見能轉化為實際參考，為香港未來改革發展發揮積極作用。

一、發展與經濟轉型

相關文章主要聚焦香港經濟結構單一化的核心矛盾，分析傳統支柱產業佔比過高擠壓新興產業空間、創新生態薄弱，面對新加坡、深圳等城市在綠色金融、AI 產業等領域的競爭優勢逐漸弱化等問題；提出了設立專項基金扶持 AI、生物醫藥、綠色科技等新興產業，推動「新型工業化」建設先進製造園區以承接科研成果量產，升級「金融服務 3.0」模式試點代幣化存款、碳信用衍生品等創新金融產品，同時利用「一國兩制」優勢開拓東盟供應鏈、伊斯蘭金融等新興市場，吸引國際資本與高端產業落地。

對於旅遊業定位滯後（固守「購物+景點」模式）、景點老舊、缺乏文化體驗項目等問題，參賽者亦提出結合非遺推文化作坊、打造巴士特色路線、活化舊景點為文創空間、開發離島遊艇入境旅遊試點等創意見解。

二、粵港澳大灣區合作

相關文章主要圍繞大灣區「一國兩制三法域」的獨特格局，深入解析三地在法律體系、稅收政策上的制度壁壘，資料跨境流動、專業資格互認的要素流動限制，以及港澳居民在內地支付、醫保報銷、教育銜接上的民生痛點；提出包括建立「灣區標準互認中心」、擴大「港澳藥械通」試點範圍與高校「聯合學位」項目，推出「大灣區人才通行證」簡化高端人才跨境工作流程，共建大灣區綠色債券平台、雙碳聯合實驗室等產業協作載體，升級「灣區一卡通」整合跨境交通、支付、身份認證功能等建議。

三、良政善治

相關文章主要圍繞香港治理體系的效率與公平性問題，聚焦行政流程冗長、跨部門協作不足導致的施政滯後，公務員「少做少錯」文化影響服務效能，同時探討住房、貧富差距等社會矛盾引發公眾信任度下降，以及傳統諮詢機制形式化導致公眾參與不足等問題；提出設立跨領域統籌委員會（如人才發展委員會、灣區合作委員會）統籌政策制定，試點「公民大會」等審議式治理模式凝聚社會共識，建立公務員賞罰分明的考核體系並改革招聘培訓機制強化結果導向，利用區塊鏈技術搭建「GovChain」平台實現政策從諮詢到評估的全流程公開等方法，提高政府施政水平。

四、房屋與土地發展

相關文章主要圍繞香港「土地短缺—房價高企—居住環境差」的惡性循環，解析土地資源開發率低、住房結構失衡、開發效率低下（丁權制度導致土地碎片化、填海工程引發生態爭議）等核心問題，提出優化土地發展的建議。例如：短期利用閒置政府土地、停車場上蓋建設「簡約公屋」並簡化審批流程，壓縮「生地變熟地」時間，中期推進北部都會區規劃、交椅洲人工島填海工程，改革「丁權」為「丁廈 2.0」釋放閒置丁地資源，長期建立「香港土地銀行」統籌土地收儲，推行土地增值收益補貼公屋機制，參考新加坡組屋模式優化公營房屋佔比以保障民生住房需求等等。

五、人才發展

相關文章主要聚焦香港人才「引、育、留」全鏈條困境，重點解析高端科研人才（AI、生物科技領域）與技能型工人的「雙重缺口」，本地教育體系與產業需求錯配（STEM 教育投入不足、職業教育認可度低導致技能人才短缺），以及高生活成本、職業發展空間有限引發的人才外流問題。參賽者提出的創新方案包括但不限於：優化「高才通」計劃准入及配套，改革STEM教育體系以強化學生實踐能力，升級職業教育對接AI等新興產業需求並建立權威資格認證，推動大灣區內工程師、醫師等專業資格互認。

六、社會凝聚力與身份認同

相關文章嘗試解析香港社會身份認同分歧的根源——關注英國殖民統治遺留的文化隔閡導致部分市民「國際觀偏離國家視角」，民族認同、文化認同與政治認同的割裂，以及青年因住房壓力、向上流動難產生的社會疏離感，並提出建議，如：通過擴展香港學校海外考察團範圍、加強歷史文化溯源等，強化「以中國為中心的國際觀」；推進橫琴「跨境康養社區」、「灣區新生代計畫」（港澳青年進入內地企業實習）等民生項目增強市民實際獲得感；舉辦「大灣區文化節」、建設「香港故事館」（AR 重現歷史街區）活化本土文化記憶，強化「愛國愛港」共識。

七、優化民生服務

相關文章主要圍繞醫療、教育、交通、跨境生活、政務服務等多領域民生痛點，除解析公立醫院急診輪候久、職教脫節，港深通勤久、市區擁堵外，還提及港澳長者內地養老報銷不便、居民跨境支付受限、跨境政務辦事繁瑣等問題。並提出若干期許：如 2025 年前實現電子健康記錄全覆蓋，推廣「線上問診+騎手送藥」平台解決夜間非急症需求；改革職業教育資歷架構新增數字資產管理等新興職業認證；發展 BRT 快速公交系統緩解市區擁堵，規劃維港海濱、啟德等區域的共用單車路徑；升級灣區支付系統接入數字人民幣，推進政務「一網通辦」實現異地可辦，完善長者醫療券、青年租房補貼等福利。

八、環境保護與可持續發展

相關文章聚焦分析了路邊空氣、海上垃圾與海水微塑膠、船舶排放污染，以及生態保護與土地開發（如濕地開發）、綠色產業（環保科技、綠色金融）發展滯後等問題，並提出以開發 AI和機器人、普及綠色出行理念，與大灣區城市合作研發船舶液化天然氣、氫能等替代能源，發展綠色金融支援光伏、儲能等，推動本地及區域協同環境治理。

本次徵文比賽的評審團由特首顧問、立法會議員、前問責官員以及相關領域專家學者組成。依據賽前制定的評審規則，評審團秉持公平公正原則以雙向匿名的形式分別從問題分析及洞察深度、觀點創新性、建議可行性、學術專業度四個方面對參賽作品進行了認真細致的逐一評選。最終，選出冠軍一名、優異獎三名及入圍獎二十名。現將得獎名單公佈如下，有關領獎安排本中心將透過電子郵件通知各位得獎者，敬請留意及回覆。

「北京港澳學人研究中心十周年：探討香港改革破局之路」徵文比賽得獎名單：

一、冠軍（1名）：

梁先生 - 《解碼香港 40 年樓市數據：重構土地制度，推動“擴大有產化”共融改革》

二、優異獎（3名，排名不分先後）：

劉先生 - 《培育愛國愛港的本地精英：當前香港人才困境的分析及對策》

陳先生 - 《香港國際金融中心轉型之道——雙軌驅動下的戰略重構與國家戰略協同》

張女士 - 《全球地緣政治變局下香港的戰略定位》

三、入圍獎（20名，排名不分先後）：

何先生 - 《無島不旅遊》

徐先生 - 《從本土意識到家國認同：香港青年國家觀念的代際演變與重構》

談先生 - 《善用香港普通法優勢 推動大灣區規則銜接》

龔先生 - 《「善養在家」：香港居家養老創新路徑 破解人口老化與財政挑戰》

吳女士 - 《香港經濟的多重困境：結構性矛盾、分配失衡與轉型挑戰的深度解析》

李女士 - 《香港職業培訓體系改革與產業轉型對接策略》

林女士 - 《香港青年內地升學及回流工作狀況、困境及對策性建議》

陳先生 - 《以教育革新驅動香港經濟轉型：國際教育樞紐的構建路徑》

林女士 - 《循歷史脉絡 促城鄉共生：香港可持續發展新征程》

戴先生 - 《轉型之路：打造香港成為價值創造之都》

卓先生 - 《從金融中心到智識樞紐 香港以國際學術中心驅動經濟轉型的戰略藍圖》

黃女士 - 《以人工智能作引擎 共建深港大灣示範區——深化區域協同與制度創新》

龔先生 - 《信任不是自動生成，人心亦需耕耘：香港「由治及興」的關鍵挑戰》

何先生 - 《革新跨境安老政策 共建互惠互利的常青社區》

唐女士 - 《香港鞏固國際航運中心地位發揮增值與牽頭作用》

李先生 - 《深化醫療體系改革 完善醫療融資模式》

張女士 - 《土地的矛盾 安居的課題》

黃女士 - 《鏈上香港：從金融創新到智慧政務的融合之路》

張先生 - 《搶救被科創時代拋下的中年人才》

關先生 - 《智慧城市建設：科技引領香港未來生活》

「發展是永恆的主題，是香港的立身之本，也是解決香港各種問題的金鑰匙」。此次「北京港澳學人研究中心十周年：探討香港改革破局之路」征文比赛得到社會各界人士的踴躍支持和高質量參與，充分體現了社會對香港未來改革發展的深入思考和熱切期待。未來，我們亦將推薦本次徵文比賽的優秀作品給決策部門與有關人士作為參考，以期推動相關政策措施的出台和完善，群策群力共建香港美好未來！最後，再次感謝所有支持單位、評審委員以及參賽者對本次徵文比賽的支持和參與！