直資尖子搖籃！港青基信書院畢業生橫掃G5、港三大！

在香港教育的激烈競爭中，如何為子女選擇一所能銜接世界頂尖學府的中學，成為家長們最關心的議題。位於東涌松逸街的港青基信書院，近年畢業生表現亮眼，不僅在本地大學聯招（JUPAS）中成功躋身「三大」，更有不少學生遠赴海外，入讀美國頂尖學府、英國G5超級精英大學及澳洲八大名校等。這所提倡國際化教育、多元文化校園的直資學校，究竟是如何培養出具備全球視野的未來領袖？



逾四十國學生共融學習

成立於2003年9月的港青基信書院，屬於政府直接資助計畫（直資）的中學，學校最大的特色是其國際化的校園環境，學生來自世界各地四十多個國家，而大約百分之四十的教師亦來自英國、美國、加拿大、紐西蘭等多個海外國家。學生在日常學習中與不同文化背景的同學合作完成項目，培養跨文化溝通能力，而外籍教師也帶來國際視角的教學方法，讓學生提早適應海外大學的學術要求。在多元文化背景之下，不僅豐富學生的學習經驗，亦讓他們為將來要面對全球化的社會作了最充足的準備。

本屆GCE A-level 狀元Erica Mak Yui Yin（中）取得5科A*成績。

學校辦學理念植根於基督教信仰及價值觀，為學生營造一個具備優質教育條件的學習環境，以及一個歡欣和具啟發性的校園學習氣氛。校方強調五大核心價值，包括「尊重從己及人」（Respect ourselves and others）、「誠信見諸實踐」（Act with integrity）、「勇於承擔責任」（Be responsible）及「彼此以愛守望」（Serve one another in love），從而「創建關愛校園」（Build a community that cares）。

此外，學校亦設有Student Wellbeing Team，團隊不僅提供常規的心理輔導和情緒支援，還組織各類促進身心健康的活動，涵蓋情緒管理、壓力緩解及社交技能提升等，幫助學生全面發展。另外，每個年級均設有專門的年級主任，定期跟進學生的學業進展及情緒健康狀況，確保每位學生都能獲得個人化的關懷與指導。

在講求全人成長的教育趨勢下，港青基信書院的國際化校園，正成為本地及海外學生實現蛻變的搖籃。該校擁有來自四十多國的學生，被譽為「小型聯合國」，其獨特的共融文化孕育了不少成功故事。

一名本地畢業生憶述，正是在這裡，他從一個對英語缺乏信心的學生，成長為能與不同文化背景同學協作的領袖，最終成功到海外升學。他認為，學校的多元環境是建立國際視野的關鍵。對於離鄉別井的非本地學生而言，學校的支持尤為重要。一位考上頂尖大學的畢業生分享：「初來乍到時也曾感到憂慮，但這裡的老師和同學給了我家人般的溫暖。正是這種關愛文化，讓我能安心專注學業。」

當代學生講求全人成長，而港青基信書院獨特的校園文化正好全方位助學生發展。

學術成就斐然 畢業生遍佈全球頂尖學府

港青基信書院的畢業生去向印證了其卓越的教學成果，無論是本地升學還是海外留學，學生們均能憑藉優異成績，考入心儀的頂尖大學。在海外升學方面，不少畢業生成功挑戰世界名校，足跡遍佈美、英、澳，有學生獲美國頂尖學府紐約大學（New York University）取錄；亦有學生成功入讀英國「G5超級精英大學」之一的倫敦帝國學院（Imperial College London），主修航空工程學；有學生則獲另一所G5大學倫敦國王學院（King's College London）取錄，修讀化學與生物醫學。除此之外，有同學選擇遠赴澳洲，入讀「澳洲八大名校」之一的墨爾本大學（The University of Melbourne），攻讀商科，學習國際商業管理。

除了在海外升學市場具備強大競爭力，該校的香港中學文憑試（HKDSE）課程學生同樣在本地大學聯招中取得驕人成就，不少畢業生獲香港大學（HKU）、香港科技大學（HKUST）及香港理工大學（PolyU）等本地頂尖學府取錄。這些畢業生的例子足證學校的雙軌課程（HKDSE及IGCSE、UK GCE 'A' Level）能有效幫助學生達成不同的升學目標。

在多元化的學習環境下，學生不論在本地或海外升學都非常有競爭力。

12月6日國際嘉年華 全方位體驗校園生活

為了讓公眾能更深入地了解港青基信書院獨特的校園文化，學校將於12月6日（星期六）舉辦一年一度的「國際嘉年華」（International Fun Fair）。這是一個體驗學校關愛、國際化和多元化氛圍的絕佳機會。屆時既有文化才藝秀，讓你大開眼界，亦有超好玩的遊戲攤位等你挑戰，再加上環球美食和藝術畫廊，讓你全方位感受港青基信書院的魅力！歡迎所有對港青基信書院感興趣的家庭一同前來，親身感受這個充滿活力和關愛的國際大家庭！

港青基信書院 國際嘉年華

時間：上午10:30至下午6:00

地點：港青基信書院（香港東涌松逸街2號）

港青基信書院誠邀各位參與國際嘉年華，探索如何為孩子鋪就通往世界頂尖學府的道路！如欲查詢更多資訊，亦可參加10月4日下午2:30至5:30於學校舉辦的中一招生講座，詳情請瀏覽學校網站。

