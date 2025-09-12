申訴署揭非法棄置建築廢料檢控低　「好好斗」預約取消因供不應求

申訴專員陳積志今日（12日）再一次以出稿形式代記者會公布公署主動調查報告。今次調查報告指，巿民就非法棄置建築廢物相關投訴維持每年1,000多宗，經環保署核實個案接近800宗，但平均每年只提出約102宗檢控，最多檢控的一年、即2019年亦只有約3.8%檢控率。公署認為檢控率極低，促環保署檢視如何進一步加強執法及蒐證效能。



另外，市民及業界可透過「好好斗」流動應用程式，預約由回收基金資助的回收機構，妥善處理建築廢物。不過，公署調查揭「好好斗」在2023年服務使用率為62.5%，但該年有27.8%的申請被取消是因回收機構在高峰時段服務供不應求所致。公署認為，環保署應計劃在新回收機構接手後，研究如何更善用資源，包括壓縮整體個案平均處理時間，進一步提高「好好斗」服務的可服務次數。



申訴專員陳積志9月12日表示，雖然當局處理非法棄置建築廢物的工作有成效，但環保署的極低檢控率有可改善之處。（申訴專員公署提供）

​申訴專員公署主動調查報告指，政府自2006年起實施建築廢物處置收費計劃，環保署於2021年2月推出先導計劃，市民及業界可透過「好好斗」流動應用程式，預約回收機構妥善處理建築廢物。

調查發現，近年清理的非法棄置建築廢物數量由2017年9000公噸大幅下降至2022年至2024年的每年約1000公噸，非法棄置建築廢物個案數目亦有下降，街道上堆積的建築廢物問題近年有明顯改善。

不過，公署發現市民就相關投訴仍維持每年1000多宗，經環保署核實的投訴亦由近年約500至600宗，增加至去年接近800宗。資料又顯示，2019年至2024年期間，環保署平均每年提出約102宗檢控個案，以檢控宗數最多的2019年檢控率仍只有3.8%，顯示檢控率極低。

至於「好好斗」預約回收服務計劃，公署指2023年使用率為62.5%，但該年有27.8%申請被取消是因回收機構在高峰時段服務供不應求所致，顯示計劃運作規劃及資源分配未能完全配實際需要。

就非法棄置建築廢物問題及「好好斗」回收服務，公署提出15項建議，包括檢視加強執法及蒐證效能，例如利用更多及更高科技協助及優化蒐證工作、考慮在有較大機會出現違法行為的地方，如區內新落成屋苑，及進行維修或翻新工程的大廈和店舖附近，針對性地加強巡查和監察；探討如何將「好好斗」回收服務高峰時段的需求轉移至非高峰時段；研究如何壓縮整體個案的平均處理時間，提高效率等。