北角東岸板道啟用8個月　地面到處「甩皮」　跑步市民：要小心啲

位於北角東區走廊的東岸板道西段今年1月開放予公眾使用，惟啟才8個月，多個位置的地板表皮脫落，有「甩皮」位的闊度達逾一米，佔半個走道闊度。



有使用者稱8月已留意到相關情況，雨天時地面更會隆起，擔心影響跑步時的安全，指「會留意清楚個地面情況，要小心啲。」《香港01》正向發展局查詢相關情況。



東岸板道西段今年1月開放予公眾使用，惟啟用不足一年，多個位置的地板表皮脫落。有脫落位的闊達逾一米。（賴卓盈攝）

東岸板道西段今年1月開放予公眾使用，惟啟用不足一年，多個位置的地板表皮脫落。（賴卓盈攝）

東岸板道西段今年1月開放予公眾使用，惟啟用不足一年，多個位置的地板表皮脫落。（賴卓盈攝）

今年1月才啟用 北角碼頭對出露天路段「甩皮」最嚴重

今年1月啟用的東岸板道西段，多個地方的表皮已經脫落，當中以北角碼頭對出的露天路段最嚴重，每隔數米已有脫落情況。有凹陷位的闊度達逾1米，佔半條走道。地面亦有不少已經脫落、未清理走的表皮。

地面仍有已經脫落、未清理走的表皮。（賴卓盈攝）

有地面的表皮脫落，露出鐵皮。（賴卓盈攝）

跑步市民：8月已留意到「甩皮」情況 雨天時部分位置隆起

住筲箕灣的蘇先生每周到東岸板道跑步兩至三日，他指8月已留意到相關情況，雨天時部分位置的地面更會輕微隆起，擔心影響跑步者的安全，「（跑步時）都會留意清楚個地面情況，要小心啲。」

有使用者指擔心影響跑步時的安全，需要留意路面情況。（賴卓盈攝）

有使用者指，有關情況損毀東岸板道觀感。（賴卓盈攝）

北角居民：有礙觀感 使用情況好似已經好舊咁

住北角的黃小姐幾乎每日到東岸板道跑步，她同樣指一兩個月前已留意到地面表皮脫落，「跑嘅時候會感受到少少凹凸不平。」她不擔心影響跑步安全，但認為有礙觀感，「始終（東岸板道）都比較新，但啲使用情況好似已經好舊咁。」