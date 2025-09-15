火石洲有人搭建帳幕、疑生火煮食　漁護署：會加強巡邏

西貢火石洲是香港地質公園一部分，含六角形岩柱、海蝕洞及海蝕拱等奇特地質。不過，近日有網民在社交平台上發佈短片，顯示有人士在火石洲搭建露營天幕等設備。該名網民又指，相關人士更帶同煮食用具，懷疑生火煮食。



漁護署指，火石洲屬甕缸群島特別地區，並非指定的露營或燒烤地點，如在此處生火或用火，即違反《郊野公園及特別地區規例》。漁護署指，會加強巡邏火石洲一帶範圍，如發現任何違規情況，會採取適當的執法行動。2023年至2025年8月底，因在地質公園範圍內違反相關法例而被檢控的個案共有7宗。



社交平台流傳一條影片，顯示有人在被列為香港地質公園的火石洲架起帳幕，旁有多袋存有垃圾的垃圾袋。（網上圖片）

近日有網民於社交媒體發佈影片，顯示有人帶同煮食用具，[懷疑在火石洲上生火煮食，該名網民批評「佢哋當自己屋企，帶埋Cookset打邊爐？」雖然影片未能清晰見到生火行為，但亦有人搭其露營帳幕、露營櫈等設備。

另外，有網民稱從影片中，發現有人捉了一隻大海星。

社交平台流傳一條影片，顯示有人在被列為香港地質公園的火石洲架起帳幕，並懷疑生火煮食。（網上圖片）

火石洲屬特別地區 法例禁在內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處

火石洲為香港地質公園的一部分，屬甕缸群島特別地區，並非漁護署指定的露營或燒烤地點。根據第208A章《郊野公園及特別地區規例》第11(3)條，除指定地點，任何人不得在郊野公園或特別地區內露營或建立帳幕或臨時遮蔽處，否則可罰款2,000元及監禁3個月。

火石洲有潛水人士懷疑失蹤。圖為火石洲的早白堊世流紋質岩柱群及海蝕拱。（漁護署圖片）

近三年有7宗在地質公園範圍內違反相關法例被檢控

漁護署表示，根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），在郊野公園及特別地區範圍，公眾只可在指定露營地點或指定燒烤地點內生火或用火，否則即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5,000元及監禁一年。此外，根據《林區及郊區條例》（第96章），任何人士在郊區留下火種，可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁一年。

漁護署表示，2023年至2025年8月底，因在地質公園範圍內違反相關法例而被檢控的個案共有7宗。署方指會加強巡邏火石洲一帶範圍，如發現任何違規情況，會採取適當的執法行動。