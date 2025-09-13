西貢塞爆｜往東壩小巴高峰逾200人等　內地客轉坐的士嬲只收現金

西貢萬宜水庫東壩近年成為內地社交媒體小紅書推介的香港旅遊熱點，吸引大批內地旅客到訪，卻引發交通配套不足及的士濫收車資等問題。政府早前煞停原定今日起（13日）實施的禁令，容許的士繼續直接駛往東壩。



北潭涌小巴站今早（13日）大排長龍，大批內地旅客等待9A專線小巴前往東壩，高峰期有逾200人排隊。有深圳旅客急不及待改坐的士，認為政府若實施禁令，將影響旅客到西貢的行山意欲，又指從沒遇過的士司機劏客的情況，但不滿香港部份的士不接受電子支付，只收現金。另有的士司機反對禁令，強調會對乘客帶來不便。



由於每部專線小巴只有19個座位，目測現場每10至15分鐘才有一班車載客，高峰期超過200人排隊，人龍更跨越馬路至旁邊的小食亭。（歐陽德浩攝）

西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。惟據了解，政府諮詢的士業界時，遇到強烈反對，原定今日起（13日）實施的禁令暫時煞停，當局繼續觀察情況再作決定。（見另稿）

數以百計內地旅客坐口岸直通巴抵北潭涌

北潭涌巴士總站設有往返東壩的專線小巴9A路線，是市民及旅客到西貢行山的中轉站。今早約9時開始，隨着由香港各跨境口岸開往北潭涌的直通巴相繼抵達，數以百計內地旅客在北潭涌停車場下車，並走往9A小巴站排隊等待。

隨着由香港各跨境口岸開往北潭涌的直通巴相繼抵達，數以百計內地旅客在北潭涌停車場下車，並走往9A小巴站排隊等待。（歐陽德浩攝）

目測東壩小巴約10至15分鐘一班 高峰期超逾200人排隊

由於每部專線小巴只有19個座位，目測現場每10至15分鐘才有一班車載客，高峰期超過200人排隊，人龍更跨越馬路至旁邊的小食亭，即小巴班次根本供不應求。排隊人龍直至早上約11時才開始散去，即整個高峰期長達1.5個小時。

與此同時，北潭涌巴士總站旁邊的的士站，由於政府暫緩實施禁令，現場偶爾停泊一至兩輛市區或新界的士等待乘客。有少量內地旅客眼見小巴站大排長龍，便急不及待選擇坐的士到東壩開始旅程。

來自深圳的郭先生表示，若政府若實施禁令，將影響旅客到西貢行山的意欲，又指從沒遇過的士司機劏客的情況。（歐陽德浩攝）

內地旅客：實施禁令將影響到西貢行山的意欲

其中來自深圳的郭先生第三次到西貢行山，他與朋友早已在微信預訂由蓮塘口岸開往北潭涌的來回直通巴車票，索價人民幣120元。他計劃由西貢白臘走往破邊洲，然後再在下午6時再乘坐相同的直通巴返回深圳。

郭先生表示，政府若實施禁令，將影響旅客到西貢行山的意欲，又指從沒遇過的士司機劏客的情況，過去由北潭涌前往東壩按錶收費約90元。但他不滿香港的士不接受支付寶或微信支付，只收現金，認為的士業界有需要改善服務。「（禁令）應該會有一點影響，還是打車過來方便一點。」

市區的士司機何先生強調政府強行推出禁令只會對市民及旅客造成不便。（歐陽德浩攝）

的士司機反對禁令：對乘客造成不便

市區的士司機何先生早上在九龍城接載本地乘客到黃石碼頭，順路到北潭涌嘗試載客。他對於政府暫緩禁令感到開心，估計當局目的只為防止不良司機濫收車費。「主要係行家唔好劏客就得啦，你按錶收費，大家按錶收費，政府就係驚你哋劏客，係咪先？」

何先生分析指，由於9A小巴路線的班次不足，偶爾在假期及周末會遇到往返東壩的乘客。他認為部份市民及旅客確實需要的士往返東壩，強調政府強行推出禁令只會對他們造成不便。