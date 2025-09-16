新福記酒家遺食物致惡臭？　店員指僅遺留一隻蟹　臭氣熏天另有因

原位於北角木蘭苑的新福記酒家，於8月搬遷至天后新舖，但被大廈居民投訴傳出惡臭，懷疑因店內仍遺留下來的雜物及食物所致。有報稱任職3年的新福記酒家員工今（16日）接受《香港01》訪問，解釋在上月21日搬走時已清理店內物品，僅在雪櫃內遺留了一隻蟹，以及在神枱位置遺留小量食物，「事實上呢啲係遺留咗，唔係特登嘅，唔係話我哋冇公德心。」



該名店員又稱，店舖所在的大廈曾在上月30日爆污水渠，認為臭味並非食物所致，「因為你爆咗污水渠，啲水係沖晒入去，而濕咗啲地毯，而罨咗啲味」。他又認為，店方早已搬走，清理的責任應在業主。食環署回覆指，早前曾接獲兩宗有關該處所的鼠患及環境衞生情況的投訴，已隨即派員到現場巡查，並會就事件持續跟進。



新福記酒家上月從北角木蘭苑搬遷至天后，但至昨日（15日）在原址仍有些許雜物未清走。（賴卓盈攝）

木蘭苑大堂內亦貼出酒樓內部相片，顯示酒樓地下聚集不少飛蟲。（網上圖片）

因手續未完成 遲了兩星期才交鎖匙予業主

報稱在新福記任職3年的員工黃先生稱，店方在上月中旬已告知業主會在該月21日搬走，但因手續未完成，故未有交低店舖鎖匙，最終在本月4日才交還。

對於被指店內遺留食物致惡臭，他解釋，店方在搬走的時候已清理店內物品，僅在雪櫃內遺留了一隻蟹，以及在神枱位置遺留小量食物。「事實上呢啲係遺留咗，唔係特登嘅，唔係話我哋冇公德心...... 但係個問題就係話，我哋個個已經係一個月前嘅事啦，如果呢個係要清潔嘅，係咪應該業主你收咗樓，你係咪應該去做一個清潔呢？」

新福記原址門口的神台櫃仍放有包點及一個霉爛柚子。（楊凱力攝）

大廈8月30日爆污水渠 污水流入店內 弄濕地毯遺臭味

黃先生認為，傳出惡臭的原因並非源於食物。他透露，店舖所在的大廈曾在8月30日爆污水渠，「臭味唔係因為食物嘅臭味，而係因為你爆咗污水渠，啲水係沖晒入去，而濕咗啲地毯，而罨咗啲味。」他又重申，任職期間大廈未曾出現過爆水渠問題，亦未有發現有老鼠及惡臭等問題。

食環署：接獲兩宗有關該處所的投訴

食環署今（16日）回覆指，早前曾接獲兩宗有關該處所的鼠患及環境衞生情況的投訴，已隨即派員到現場巡查，並根據《公眾衞生及市政條例》分別向該處所的業權人及大廈管理負責人發出法定通知，規定其在指明時間內採取措施消滅蟲鼠及改善處所衞生情況。

食環署會持續跟進，如有關人士未有遵循法定通知，會提出檢控及採取進一步行動，並指在2025年，該處所並未有任何檢控紀錄。