北角新福記酒家遷後遺食物傳惡臭　8樓住戶難入睡　店方稱已交吉

原位於北角木蘭苑的新福記酒家，於8月搬遷至天后新舖，但店內仍遺留有些許雜物及食物。有網民在社交平台批評酒樓傳出惡臭，並懷疑引來鼠患。記者今（15日）到現場視察，酒家門口聚集多隻飛蟲，並散發臭味；神枱上留有一個發霉爛的柚子及幾個仍雪白的大包。



有住在木蘭苑8樓的居民指酒樓的鼠屍臭味甚至傳至其單位，令他難以入睡，望有關持份者盡快處理問題。記者今日致電新福記，對方僅指上月已經向業主交還鎖匙。《香港01》正另向食環署查詢事件。



新福記酒家上月從北角木蘭苑搬遷至天后，但原址仍有些許雜物未清走。（賴卓盈攝）

記者現場直擊：門口有不少飛蟲 聞到垃圾臭味

新福記酒樓上月從北角木蘭苑搬遷至天后，但原址仍有些許雜物未清走。記者今午到新福記原址，門口的神台櫃仍放有包點及已腐爛的轆柚。門口有不少飛蟲，並發出垃圾臭味。

大廈貼酒樓內部相片：雪櫃內有食物腐爛臭味

木蘭苑大堂內亦貼出酒樓內部相片，顯示酒樓聚集不少飛蟲，並稱酒樓內的雪櫃內有食物腐爛的臭味。

木蘭苑大堂內亦貼出酒樓內部相片，顯示酒樓地下聚集不少飛蟲。（網上圖片）

新福記原址門口的神台櫃仍放有包點及一個霉爛柚子。（楊凱力攝）

木蘭苑住戶黃先生指，酒樓數星期前已傳出異味，即使他住在8樓仍能聞到強烈鼠屍臭，令他「完全瞓唔到」，他希望有關份者盡快處理問題。

木蘭苑住戶黃先生指，即使他住在8樓仍能聞到強烈鼠屍臭。（楊凱力攝）

林先生指，大廈後樓梯及大堂均能聞到臭味。（楊凱力攝）

另一木蘭苑的高層住戶林先生指，大廈後樓梯及大堂均能聞到臭味，雖未影響生活，但形容「有臭味始終唔係咁好」。