施政報告2025｜設北都發展委員會由特首領導　立專法放寬土地用途

行政長官李家超周三（17日）在立法會宣讀任內第四份施政報告，指導一直為北部都會區發展心急如焚，將成立由他領導的「北都發展委員會」，拆牆鬆綁簡化行政程序，加快發展，包括引入快速審批制度降低成本及縮短工期、靈活批撥土地推動企業落戶投資，及容許北都土地業主主動交回政府計劃徵收的土地，抵銷原址換地或「片區開發」須繳付的金額。

政府將為加快發展訂立北都的專屬法律，包括加快批出建築圖則、放寬分區大綱圖的准許用途及微調發展參數、繳付徵收土地的賠償等。

北都三批大學城土地將於2026年至2030年分批提供使用，政府會於今年內公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，及加快發展河套。李家超指將制訂優惠政策包，以更快、更靈活的方式與產業商討落戶細節，及加快交通基礎設施建設。



行政長官李家超指，將成立「北都發展委員會」加快發展北部都會區。（資料圖片／馬楚烽攝）

李家超指，北部都會區（北都）是香港經濟發展的新引擎，有龐大潛力。北都與深圳接壤，面積和未來人口約佔香港三分之一，是香港的戰略發展區域，具有巨大經濟價值和發展潛力，能創造大量職位和提升生產力。李家超指，雖然政府過去三年已加快建設，但北都幅員廣闊，所需資源投資龐大，一直為此心急如焚。

李家超指為更好發展經濟、改善民生，北都建設務必加速推進，決定提升北都發展的決策層次，成立由他領導的「北都發展委員會」。政府將簡化行政流程，拆牆鬆綁，以新思維採納不同地方的建造方法、材料和裝備等，達致既安全又省錢省時的目標，並為加快北都發展訂立專項法例。

設計不同融資方案如土地參股

李家超指，北都的基本規劃已出台，現時是加快發展北都、引入產業和重大項目的最佳銜接期。「北都發展委員會」將由行政長官擔任主席，下設「發展及營運模式設計組」、「大學城籌劃及建設組」及「規劃及發展工作組」 三個工作組。

「發展及營運模式設計組」會由財政司司長任組長，按北都各指定發展區的性質和規模，設計發展及營運模式，包括為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，制訂公私營合作模式如「建設–運營–移交」（BOT）等；研究從「價高者得」招標轉向「產業綁定」的「雙信封制」；並設計不同融資方案，包括股份制、債券、政府注資及「土地參股」等。發展局正就洪水橋約23公頃產業用地進行產業園公司的政策研究，待向「發展及營運模式設計組」匯報後會在今年內公布建議。

「大學城籌劃及建設組」由政務司司長任組長，成立調研專班，研究北都大學城發展模式，實地考察不同地方大學城的成功模式，廣納本地、內地和國際知名大學校長或代表等意見。小組亦會研究把香港優勢學術領域與產業深度結合發展的路徑，以及促進內地和國際領先的大學或研究中心進駐的策略。

三批大學城土地最早將分別於2026年（洪水橋）、2028年（牛潭尾）及2030年（新界北新市鎮）供使用。小組將就三批土地的發展定位及願景作出建議，並考慮以產業為導向，例如在洪水橋╱厦村新發展區一帶，融合鄰近高端專業服務和職業專才培訓聯動發展；牛潭尾一帶則可考慮配合新田科技城和河套區的整體創科發展，包括生命健康科技產業，並與第三間醫學院及綜合醫教研醫院等聯動發展。

「規劃及發展工作組」會由財政司副司長任組長，負責由規劃到執行的全流程管理，就統籌整合規劃、工程、土地、交通、環保等作全面部署，促進產業進駐，創造職位和提升生產力。小組特設專案監督辦公室，加強工程審批的統籌和監督，並設時限和分階段通報機制，以加快速度。

簡化行政措施加快審批 先開發低密度設施例如零售、娛樂

政府會簡化行政措施為發展拆牆鬆綁，包括引入快速審批制度，採納各地優秀的建築方法，結合海外和內地的成功建造技術、用料和設備等，降低工程成本並縮短工期。

政府將以試點形式推行「分階段開發」模式，參考內地「1.5級開發」概念，容許初期先建設和營運具先導性的低密度設施，例如零售、娛樂或會議展覽等項目，藉此吸引企業進駐、創造收益和匯聚人流，發揮拉動作用，再落實長遠發展，其中會就洪水橋商業用地施行「分階段開發」模式邀請巿場提交意見。以多元開發模式，包括原址換地、「片區開發」等，推動市場參與，加速發展。

李家超指將靈活批撥土地，推動企業落戶和投資。倘若以租約而非地契批出，租期可長於七年，提供更大彈性。配合不同產業政策，可採用公開招標、限制性招標或直接批地的模式。

政府將容許北都土地業權人主動交回政府計劃徵收的土地，藉此抵銷其在北都新發展區原址換地或「片區開發」所須繳付的金額，鼓勵市場參與北都發展。

以「按實補價」減低北都補地價資金成本，即地契修訂過程中，視乎地塊情況，容許業主無須按規劃地積比率上限計算的最高樓面進行補地價，改以實際興建樓面及實際用途釐定應繳補價，並考慮容許發展商按實際開發規模分階段補繳地價。

政府將開展凹頭土地用途檢討，善用北環線帶來的發展潛力，在凹頭站沙埔一帶考慮引入更大佔比的私營房屋，拓展為新發展區。委託香港鐵路有限公司（港鐵公司）進行檢討，明年公布結果。

李家超指，如合適的話，上述行政措施亦可套用在北都以外的地方。

李家超指今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》。（資料圖片/余俊亮攝）

訂北都專屬法例提供優惠

政府將加快發展北都專屬法例，授權政府制訂簡化的法定程序，包括成立法定園區公司；為園區公司設立專項撥款渠道以注入資金；管理指定地區跨境流動的便捷方法，包括人流、物流、資金流及數據和生物樣本流，吸引科研及高端製造業落戶香港；加快批出建築圖則；放寬各分區大綱圖的准許用途及微調發展參數；加快繳付徵收土地的賠償等。

河套深港科技創新合作區（河套合作區）位處深圳河兩側，涵蓋深圳園區及香港園區，憑藉「一區兩園」優勢推動兩地創科合作發展。

河套合作區香港園區（河套香港園區）第一期首三座大樓已落成，生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等支柱產業租戶正陸續進駐；另外五座大樓於2027年起陸續完工。

政府今年內會推出第一期餘下用地的選定地塊；完成第二期發展規模、產業分布等規劃，完成河套香港園區總體布局；以及考慮以「邊建設、邊進駐」模式，靈活為企業提供工作空間，讓企業無須等待整區完成工程就可提早進駐。

李家超指，北部都會區（北都）是香港經濟發展的新引擎，有龐大潛力。（資料圖片／余俊亮攝）

新田科技城有約210公頃創科用地（不包括佔地87公頃的河套香港園區），是創科產業的戰略基地。政府今年內會公布《新田科技城創科產業發展規劃概念綱要》，涵蓋頂層設計、產業定位和布局、各片區的統籌發展、引導市場資源投入發展的策略等。

為配合北都發展，古洞站和洪水橋站的工程正全速進行，將分別於2027年和2030年竣工。政府已與港鐵公司簽訂第一部分項目協議，以新思維合併北環線主線和支線同步推展，目標是2034年或之前同步開通。

跨境鐵路項目將打通港深兩地的地鐵網絡，大幅提升大灣區基建互聯互通，增強產業進駐信心。我們正全力推動港深西部鐵路（洪水橋至前海），並已就項目香港段邀請承建商及營運商提交意向書。

▼9月16日 李家超展示新一份施政報告▼

