施政報告｜招內地企業助出海　助本地傳媒建對外網絡說好港故事

李家超今日（17日）發表任內第四份施政報告，提出整合香港的外地辦事處，並成立「內地企業出海專班」，主動招攬內地企業利用香港平台「出海」，由商務及經濟發展局局長負責督導及協調工作，為「出海」企業制訂多元方案，包括吸引內地銀行在港設立區域總部，另外，又會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。



李家超今日發表任內第四份施政報告。（廖雁雄攝）

為打造香港成為「高增值供應鏈服務中心」，政府將整合香港的外地辦事處，包括投資推廣署、香港貿易發展局（貿發局）和香港駐內地的辦事處，組成一站式平台，成立「內地企業出海專班」（「出海專班」），主動招攬內地企業利用香港平台「出海」。

商務及經濟發展局局長會督導「出海專班」工作及協調各政策局、部門和機構，為「出海」企業制訂多元方案，包括：

1. 金管局會推動銀行業尤其內地銀行在港設立區域總部，利用香港優勢，輻射開拓東南亞和中東等地區市場，提供更全面的跨境金融方案。

2. 吸引更多內地企業在港設立財資中心，於2026年上半年完成研究優化稅務寬減措施。

3. 金管局和沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）已簽署諒解備忘錄，創立達10億美元的新投資基金，用於香港和其他大灣區城市「出海」到沙特阿拉伯的企業。

4. 金管局會聯同香港銀行公會、香港總商會、香港工業總會等帶領銀行及中小企前往越南等東南亞市場拓展商機，匯聚業界力量支撐「出海」平台發展。

5. 政府會充分發揮香港展覽業的優勢，鞏固香港作為內地品牌「走出去」和環球品牌「引進來」的最佳平台，同時支持業界舉行更多有利推動品牌發展的活動。

6. 推動碳排放核算服務發展，助力「出海」企業滿足國際對綠色貿易的減排要求和標準。

另外，政府會協助本地傳媒發展香港以外的網絡，說好「香港故事」。

（資料圖片）

港府支持國家推動共建「一帶一路」綠色合作

政府亦將支持國家推動共建「一帶一路」綠色合作，包括與「一帶一路」綠色發展國際聯盟共同建立「一帶一路」綠色發展香港合作平台。

環境保護署將於2026年成立「一帶一路」可持續綠色發展培訓中心，在香港為共建「一帶一路」國家人員提供培訓課程，香港賽馬會將出資1億元作支持。政府亦會支持香港專業組織把綠色建築評估工具推廣至「一帶一路」國家使用。

港府續深化粵港澳三地規則銜接

施政報告指，政府將繼續帶領全社會更主動對接國家戰略、更積極融入國家發展大局，加強與廣東、澳門的互利合作，深化協同發展。將有以下措施：

推進「香港國際機場東莞空港中心」發展：內地貨物可在東莞完成安檢及收貨，使用水路直接運到香港國際機場上機，大大降低運作成本。第一期永久設施會在年底起分階段完成，第二期前期研究亦於今年展開，包括引入更多高增值物流和跨境電商設施。



推動大灣區仲裁員名冊和大灣區商事調解及仲裁平台，降低企業跨境糾紛解決成本。



聯同粵澳政府有序擴展救護車跨境轉運病人安排，包括救護車雙向轉運，並納入珠海及南沙兩地指定醫院。



優化「跨境徵信互通」和「深港跨境數據驗證平台」，便利香港銀行向在港的內地居民及企業審批貸款。



積極爭取亞洲投行在港設立辦事處

政府將積極爭取亞洲基礎設施投資銀行在港設立辦事處。香港交易及結算所有限公司（港交所）亦會與東南亞的交易所深化合作，吸引更多東南亞發行人在香港第二上市，並鼓勵更多資產公司在當地發行產品便利配置香港市場。「一帶一路」辦公室會協調香港公營機構和學院，培訓共建「一帶一路」國家人士，並為香港專業服務業爭取更多機會配對「一帶一路」市場的商業項目。