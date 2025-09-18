80年代潮牌ESPRIT回歸香港　進駐銅鑼灣Fashion Walk　11月重開

由演員林青霞丈夫、商人邢李㷧引入，在80年代紅極一時的服裝潮牌ESPRIT，於2020年宣布關閉亞洲所有實體店，亦即撤出香港市場，曾經的潮流指標在港告一段落。近日品牌在社交平台Instagram開設新帳戶，並上傳一張白底黑字的圖片，寫上「SEE YOU IN NOV」，宣布品牌將在11月回歸。ESPRIT公布，今年品牌「逆境重生」，將以嶄新形象視人，並重回地標銅鑼灣，公司補充回覆稱，將進駐Fashion Walk，於11月1日正式重開。



ESPRIT在社交平台Instagram開設全新帳戶，上傳一張白底黑字的照片，寫有「SEE YOU IN NOV」、附有七彩的ESPRIT logo，以及「REWRITE THE CLASSIC」字眼，意指品牌將於11月與公眾見面，並希望能「重塑經典」。

官方公稿指，隨著市場變化，Esprit經歷多次策略調整，曾於2020年關閉亞洲的所有實體店，形容決定令眾多消費者感到惋惜。如今，Esprit重回香港市場，將繼續引領時尚潮流，成為新一代人生活品味的重要一環。

服裝品牌ESPRIT由THE NORTH FACE創始人Douglas Tompkins及前妻Susie Russell於於1968年於美國創立，後來於1983年在銅鑼灣興發街開設香港第一家分店。品牌由本是Esprit採購代理的邢李㷧將其引入香港，邢李㷧是林青霞的丈夫，林青霞每當出席活動時，都會穿上ESPRIT服裝，令粉絲爭相追捧。

當年，張國榮亦曾穿上ESPRIT的休閒服拍攝，不但令同款服飾大賣，亦令其成為潮流象徵。不過，好景不常，ESPRIT母公司思捷環球，在2020年新冠肺炎期間，中國以外的亞洲區56間分店，亦即撤出香港市場，曾經的時尚指標正式在港告一段落。