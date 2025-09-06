阿Mo治療資源「真空」　父：承諾似是未能繼續　不知前路如何前進

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）受傷至今163周，其父李盛林在最新代禱信中稱，阿ＭＯ的治療資源出現「真空」跡象，並提及有承諾「…會承擔阿MO的醫療費用」，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。不過，MO父表示：「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉 。」



需要足夠資金支持走下去 昨日凌晨外聘護理失聯

MO父李盛林今晚（9日）在代禱信中指，兒子阿MO的治療仍需足夠的資源支持，並提及有承諾「…會承擔阿MO的醫療費用」，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。不過，MO父表示：「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉 。」 MO父稱，雖然現已找到前沿治療的途徑和聯繫，卻仍需要足夠的資源支持，才能真正走下去。

MO父在信中透露，昨日凌晨2時許，原本的護理人員尚在，外聘的護理卻突然失聯。他指，身為父母，雖從未嘗試過協助處理「放大便」事宜，但當時也只能親自動手，「在阿MO的指引下，幸好最終順利完成，那時已是凌晨三時多了。」

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 163 (20250907) 「走著一波三折的醫治之路」*

「23 每早晨這都是新的。 你的誠實極其廣大！ 24 我心裡說：「耶和華是我的分， 因此，我要仰望他」。」 (耶利米哀歌3:23-24 - 希伯來文聖經)

*【經文解釋(下)】：*

1) *上主的信實 (God's Faithfulness ʿěmûnâ)*

a) 「你的信實是大的」（רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ）。 *這裡的「大」並非指體積上的巨大，而是指數量上的豐盛與廣闊*。上帝的信實超越一切苦難與罪惡的總和，祂的信實遠比審判的懲罰帶著更豐盛的恩典憐憫。這表明無論遭遇何事，上帝都必定信守祂的應許——包括祂毀滅與重建的諾言，也絕不落空。

b) 「信實」（אֱמוּנָתֶךָ）是上帝獨特的屬性， *象徵著祂的恆久不變、可靠、真實與值得全然信賴。人往往在生命跌落低谷之時，才真正體悟到上帝信實的深廣*。在苦難之中，聖徒從不將上帝看作反覆無常的主宰，而是堅定守約的上帝——祂的信實，成為他們默想中特別的安慰與喜樂。

2) *苦難中的盼望與信仰之美 (Hope and the Beauty of Religion in Affliction)*

a) 這種信仰的視角彰顯出信仰深層之美：

i) *它使心靈歸於安寧*，帶來溫柔的順服，讓人看見恩典而非嚴懲與怒氣。

ii) *它提升靈魂，使人超越自我局限*，默想上帝的憐憫，並在管教之中看見背後更深的愛。

iii) *它榮耀上帝，承認即便在最幽暗的處境中，依然能彰顯上帝無誤的智慧、無盡的愛與永不動搖的信實*。

iv) *對於身處困境之人，應將苦難視為上帝愛的體現，而非忿怒的標記*；因它們能煉淨心靈，帶來屬靈的益處。

(一) *啟言 (Mo )：*

1) *「起初的治療判斷」*：

還記得三年前阿MO出事後接受治療時，*兩位醫生的話給出了截然不同的判斷*。一位說：「阿MO這一生恐怕只能在床上度渡過」；另一位卻說：「未來兩三年，脊柱創傷的醫療技術一定會有重大突破，阿MO將有機會受惠於這些進展，甚至重新站起來。」*正是這句「有機會重新站起來」，為阿MO和我們帶來了希望與動力，而不是絕望的宣判。除了祈求上帝的醫治，我們也持續關注前沿科技在脊柱創傷治療上的發展，期待能為像阿MO這樣的患者帶來曙光*。因此，我們始終朝著這個方向祈禱，並積極尋找每一絲可能的出路。

2) *「資源的真空與信心的掙扎」*：

*「…會承擔阿MO的醫療費用」*——正是這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。 *然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉* 。雖然現已找到前沿治療的途徑和聯繫， *卻仍需要足夠的資源支持，才能真正走下去。若兩者皆失，我們是否只能無奈接受現實* ？回首過去三年多，我們之所以能安心尋求最先進的脊柱創傷治療方案，全因當初一位相關人士的口頭表達。每當回想起這震撼全港乃至全球的事件——正因為如此規模，史無前例的舞台事故，心底仍不禁湧起一陣悲鳴。

3) *「治療安排的多次受挫」*：

在安排治療的過程中，有好幾次我們以為一切已經準備妥當，最終卻仍不得不耗費大量心力、時間，甚至金錢，重新調整行程，再度等待出發的時機。最令人困擾的是，相關的治療用品和器材早已備齊，而其中部分物品若未能在預期時間內使用，便會失去原有的功能與療效。*儘管一切或許可以重頭開始，但那種失落與無奈，那種原本期待能夠更進一步的康復願景，彷彿在瞬間失去了方向，令人倍感徬徨無措*。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】：患得患失的陪伴旅程*

昨日凌晨二時許，再度經歷了一個令人緊張卻又無奈的時刻。原本的護理人員尚在，外聘的護理卻突然失聯。正急需人手處理阿MO的需要時，卻不見其人影。*身為父母，我們雖從未嘗試過協助處理「放大便」事宜，但當時也只能親自動手。在阿MO的指引下，幸好最終順利完成，那時已是凌晨三時多了*。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - *「163：走著一波三折醫治之路」*