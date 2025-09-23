中大醫院2部門主管涉造假騙院方被捕　揭兩人工作量與收入不相稱

香港中文大學醫院在今年7月查閱各個部門的財政情況時，發現有兩個部門的帳目有異常情況，有醫務人員的工作量與收入有不尋常情況，懷疑有人從中造假，及後決定向執法部門舉報。執法部門人員經搜證後，上周四拘捕兩名涉案員工；醫院亦按勞工法例解僱該兩名涉事員工。



香港中文大學醫院。(資料圖片)

揭兩部門主管工作量與收入不尋常 疑有人造假 院方向執法機關舉報

香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮指，自今年7月起，擔任中大醫院總行政部後，為清楚了解醫院內的營運情況，有必要查閱各個部門的財政情況。他指，過程中發現有部門的帳目出現異常情況，隨即進行深入調查。

香港中文大醫學院行政總裁鍾健禮（右）指，發現其中一個部門的帳目有異常情況，隨即進行更深入調查。（董素琛攝）

他續說，發現某醫務人員的工作量與收入有不尋常情況，懷疑有人從中造假，及後決定向執法部門舉報，醫院積極配合執法部門進行調查，經搜證後，於上周四拘捕兩名員工；醫院亦按勞工法例解僱該兩名涉事員工。

盧煜明：事件屬個別員工行為操守問題 已成立內部調查委員會徹查

香港中文大學醫院董事會主席盧煜明表示，兩名涉案人士為中大醫院全職員工，不同部門、屬主管級職位，但未有透露屬哪個部門。他又指，已就事件成立內部調查委員會調查，要將事件的前因後果調查出來，當有調查結果後，會再與公眾交代。他強調事件屬個別員工行為操守問題，但作為有社會責任的機構，必需查看類似情況會否發生在其他地方，並調查是否有漏洞可作改善。

被問及事件除金錢損失外的影響，以及是否涉及採購問題，鍾健禮則指事件不涉及醫院採購問題，他重申事件已進入調查，不能透露太多，僅稱事件沒有對病人的治療造成影響。