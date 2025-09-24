樺加沙香港邊區水位高？大埔滘增水超過1.5米　林村河接近氾濫

超強颱風樺加沙來襲，天文台今日（24日）凌晨2時40分掛上10號風球，多區均出現水浸情況。渠務署早前公布了11個嚴重水浸高風險黑點，大埔墟是其中之一。根據天文台數據，大埔滘錄得潮汐較原定上升超過1.5米，林村河接近氾濫，大埔多地亦出現水浸及塌樹情況。



根據天文台數據，大埔滘錄得潮汐較原定上升超過1.5米。（林超英FB）

林村河接近氾濫。（夏家朗攝）

大埔多地水浸。（夏家朗攝）

香港邊區水位高？渠務署曾公布11個嚴重水浸高風險黑點

渠務署總工程師袁嘉慧指，署方已按天文台預測的最高海平面高度，評估全港較高風險的沿岸低窪及當風住宅地區的水浸風險，並已假設黑雨情況下，所有預防措施都未能發揮作用的情況。

全港11個嚴重水浸高風險黑點：

1.大澳

2.鯉魚門

3.三門仔新村

4.大埔墟

5.屯門嘉和里

6.元朗中部低窪地區

7.元朗西北部低窪地區

8.馬鞍山渡頭灣村

9.西貢南圍

10.東涌灣

11.吉澳漁民村



大埔滘增水超過1.5米

前天文台台長林超英在社交媒體發文稱，根據天文台數據，大埔滘錄得潮汐較原定上升超過1.5米，鰂魚涌亦增水超過1米，中午前還會上升，呼籲市民小心。

鰂魚涌亦增水超過1米。（林超英FB）

林村河接近氾濫 混濁兼有湧浪

事實上，大埔林村河已接近氾濫。從網上影片可見，林村河在暴雨下變得十分混濁，亦有不少湧浪，水位升至幾乎與地面並排，亦已浸入行人隧道。另外，大埔多地亦出現水浸及塌樹情況。

從網上影片可見，林村河在暴雨下變得十分混濁。（Threads @whatwomendiscuss）

廣福邨下的一段林村河有不少湧浪，水位升至幾乎與地面並排。（Threads @c.p.l.221）

大埔多地出現水浸及塌樹情況。（夏家朗攝）

大埔多地出現水浸及塌樹情況。（夏家朗攝）

