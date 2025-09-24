颱風樺加沙｜梁榮武指香港好彩避開風眼壁　現時風力「未係最勁」

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】10號颶風信號現正生效，超級颱風「樺加沙」為香港多區帶來烈風及暴雨，影響相信會維持一段時間。天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今早（24日）在電台節目中表示，今日天文大潮加上風暴潮，可導致多地水浸；強陣風亦相當危險，提醒市民「唔好出街」。他又形容香港「算好彩」，剛好避開樺加沙外圍風眼壁，故現時本港面對的風力「未係最勁」，又指樺加沙的威力可以比現時水平更強。



超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號生效期間，杏花邨岸邊有巨浪。（廖雁雄攝）

梁榮武接受港台節目《千禧年代》訪問時說，最接近樺加沙的地區，如長洲、港島南區、愉景灣及大澳等地風力會顯著比其他地區強，撇除最大風的昂坪山頂，長洲亦錄得時速超過100公里的陣風，「非常之強」。他又指，本港北面地區風力「冇咁強」，但空曠地方，如西貢塔門、大埔大美督等仍會受強陣風吹襲，呼籲市民「唔好出街」，形容是相當危險。

+ 4

他又解釋指，颱風在香港「東登」或「西登」會影響風力；今次樺加沙由本港南面往西面移動，亦屬「西登」。梁榮武表示，北半球颱風有高壓系統，本身可產生風力，其風力可與颱風風力疊加。而颱風中心東面的風力相當大，西面則較弱，如颱風在本港「東登」，帶來影響的是颱風中心西面較弱部份的風力，破壞力相對細，但如「西登」，颱風東面的強風便會吹襲本港。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今早（24日）在電台節目中表示，今日天文大潮加上風暴潮，可導致多地水浸；強陣風亦相當危險，提醒市民「唔好出街」。（資料圖片）

此外，颱風「東登」時受北風影響，加上沿途會有很多山脈阻隔，威力會減弱；「西登」則受東風影響，颱風由海面逼近「無遮無擋」，屆時本港便會受颱風最正面風力吹襲。他又提到海面湧浪，指可以形容是颱風的「先頭部隊」，如昨日樺加沙仍在本港東南面200至300公里，但其帶來的湧浪很快便到達本港沿岸地區，時速達數十公里，比樺加沙20公里的時速更快到達岸邊。

梁榮武續說，湧浪的周期長，波峰與波峰之前會相隔一段時間，並不密集。而當湧浪抵達岸邊，便會受風力影響變成「跨堤浪」，他以昨日一家四口在柴灣觀浪時被捲入海一事為例，指事件便是由跨堤浪造成；天文台數十年來一直提醒市民小心「跨堤浪」，希望市民可引以為鑑。

+ 1

樺加沙亦令本港不少地區水位上升，或有水浸情況出現。梁榮武表示，水浸與風暴潮有關，現時維港等地水位明顯上漲，海平面不斷上升。他解釋指，水位上升一般會受太陽和月球引力影響，另一個因素是颱風風力，颱風是一個低壓中心，會將水吸上來，即令水位上升，造成「風暴增水」。

他續稱，今日11時左右本港便會漲潮，天文大潮下本港水位一般在1.7米左右，今次受樺加沙影響，水位可漲至3.19米，增多約一米半，估計不少地方會受水浸影響。現時風暴潮未是最危險情況，當天文大潮到時，維港等水位可能再上漲，「可能好接近山竹造成嘅風暴潮」。

樺加沙早前出現「雙風眼」，並完成「眼壁置換」，梁榮武指強颱會出現風眼，如風眼外發展外圍風眼，便會「食咗內圍風眼」，令颱風風力有升降，在風眼重整後會增強。他又指本港今次剛好避開外圍風眼，「算好彩」，因外圍眼壁「最大風最大雨」，因此現時樺加沙帶來的風力「未係最勁」，遠遠可以比現時水平更強。