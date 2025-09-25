長洲東堤小築被巨浪摧殘過後一片狼藉　居民憶驚濤拍岸徹夜難眠

超強颱風樺加沙吹襲本港期間，沿海地區的災情最嚴重，包括長洲東灣遇上滔天巨浪，整片海灘海水吞噬淹沒，一排臨海民房亦被捲起幾層樓高的湧浪拍打，情景儼如末世災難片。記者今日（25日）返到現場視察，發現災後的東灣海灘行人路，遺下大量海浪捲上岸的沙石，位處臨海的東堤小築亦被摧殘至一片狼藉，雜物散滿一地。



有在東堤小築出租度假屋的職員指，因應颱風早已暫停前日和昨日的預訂，近海的前排房屋未必有人。但有東堤小築後排的居民形容，當時聽到巨浪拍打樓上的聲音，很擔心會有突發狀況而睡不着。最終露台及單位內都有進水，但整體無造成嚴重破壞。



超強颱風樺加沙掠過本港，長洲東灣浪滔天。（Kwok Yung Chan提供）

東灣海灘有大量沙子遭沖上行人路，救生員正忙着清理。（羅國輝攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，整片長洲東灣海灘被海水淹沒。記者今早10時許到現場視察，發現東灣海灘的海水水位已回復正常，有大量沙被沖上行人路，多名救生員正忙着清理。

東堤小築一片狼藉

當時東灣海灘的巨浪滔天，捲起至少約三、四層樓高，甚至比沿岸民房更高，不斷拍打東灣岸邊。位處東灣岸邊的東堤小築更是首當其衝，當時遭到巨浪猛烈「攻擊」，過了一日後，記者今早在場見到一片狼藉，雜物和垃圾散滿一地，包括石油氣罐；而岸邊的石欄更被沖毀。

東灣岸邊的石欄被沖毀。（羅國輝攝）

東堤小築範圍一片狼藉，雜物散滿一地。（羅國輝攝）

東堤小築向海一排多是出租度假屋，有度假屋職員指，特意暫停了前天及昨天的預訂，所以巨浪來襲的時候未必有人。他們早已作了防風預備，例如以鋼板覆蓋露台玻璃門，以防玻璃碎裂。記者進屋查看時，只見露台全是泥沙雜物，而屋內也進了水。

住户憶巨浪拍打樓房徹夜難眠：唔驚，有咩未見過！

東堤小築後排建築則有不少長期住户。其中一名居民林先生表示，樺加沙最接近本港的周三凌晨時，聽到樓上單位外牆被巨浪拍打聲音，估計是巨浪覆蓋前排屋，再越過到後排屋，他因為擔心有突發狀況而半睡半醒。不過，他指當時並未很害怕：「有咩未見過啫。」

一名東堤小築居民正清理家門泥沙。（羅國輝攝）

林先生稱，早已作了防風準備，除了把露台的物件盡量收入屋內，亦有貼上防風膠紙，及以磚塊堵着家門，防止大門被吹毁。風災過後，其住所露台被水浸至小腿、屋內亦有少量進水，但整體沒有造成重大損失。昨晚天文台改掛更低警告信號後，他先花了數小時清理屋內積水及抹乾電器，再花數小時清理露台積水。

另一東堤小築後排住户朱先生同樣指家裏問題不大，但他指上層住户長期不在單位，有很多外露設施也沒有收進屋內，打風時都掉了下來，例如有鐵枝及膠板等。雖然家裏已清理完畢，但朱先生仍忙着清理屋苑公共範圍的雜物。