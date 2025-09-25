樺加沙｜機場運作暢順 　有家庭歐洲之旅險泡湯　花1.5萬買新機票

超強颱風樺加沙襲港期間，本港有逾千航班取消或延遲，今日起陸續恢復升降，預計非常繁忙。今早約10時30分，機場運作大致暢順，多個航空公司櫃檯外有排隊人龍，不少地勤人員及保安協助旅客辦理登機，無人鼓譟。



不過，有港人外遊行程險些落空。移居澳洲的一家三口，原先計劃坐直航昨晚抵港，再於今日參與在港出發的歐洲旅行團。受到樺加沙影響，航班取消，他們須額外花約1.5萬元買新機票，先經南京再到港。他們表示，當時心情一度「囉囉攣」，擔憂歐洲之旅隨時「泡湯」。



超強颱風樺加沙襲港，香港逾千航班取消或延遲。航班今日（25日）復常，機場運作有序，無旅客鼓譟。（鄭子峰攝）

超強颱風樺加沙襲港，香港逾千航班取消或延遲，機場今早6時陸續恢復航班升降。約早上10時至11時，各航空公司櫃檯外都有不少人排隊，不少地勤人員及保安協助旅客辦理登機手續及解答問題，現場平和有序。

菲律賓旅客Elsie及巴黎旅客Madjid 昨日歸家的航班因受颱風影響改至今日，他們稱讚本港防風措施準備充足。（鄭子峰攝）

菲律賓旅客Elsie及巴黎旅客Madjid 歸家的航班因受颱風影響，需延期一日出發。她表示，雖然要額外在港訂多一晚住宿，但旅行心情沒有受影響，認為香港機場及航空公司的通知時間足夠，稱讚香港面對颱風的應對措施充足（well-prepared）。

澳洲港人陳先生一家三口回港參加歐洲旅行團，知悉颱風襲港後曾擔憂無法於旅行團集合時間前抵港。（鄭子峰攝）

澳洲港人家庭報歐洲團 險未能準時抵港出發

澳洲港人陳先生一家三口原定昨日抵港，更換航班後延至今日才抵港。他們表示，已預訂永安歐洲旅行團，需於今日在香港集合，知悉原先悉尼直航班次取消後，每人便額外花約1,000澳幣（約5,130港元）重新購買機票，從悉尼飛至南京後再抵達香港。

他們表示，當時得知原先的航班因颱風被取消後，曾「囉囉攣」，旅行心情亦受影響，擔憂無法在集合時間前回港，「個歐洲旅行團就無咗」。

內地旅客李小姐今早搭大巴抵達香港，她表示，按原定計劃，今日乘坐香港快運往韓國首爾的航班，行程沒有受颱風影響。被問到航空公司及機場處理人潮的措施，她表示滿意安排，認為秩序良好。