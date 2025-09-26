港大首設歐洲新校區　經管學院斥資3億買巴塞隆拿大樓

港大擬擴張版圖至歐洲，據了解，經管學院斥資約3億港元購入西班牙巴塞隆拿「22＠科技區」一幢新建大樓。該大樓建築面積逾8,000平方米，有9層高。當地傳媒形容是港大「首個歐洲校園」，並指巴塞隆拿投資辦公室與港大在今年3月就該交易初步洽談。港大經管學院表示，會適時透過官方渠道公布。



巴塞隆拿「22＠科技區」大樓。（Llacuna28 網站截圖）

據了解，港大經管學院擬斥資3.13億港元購買西班牙巴塞隆拿「22＠科技區」大樓，另預留900萬元作初期營運資金，即共約3.22億元以發展是次計劃，日後開支則由經管學院承擔。該大樓坐落街道Calle Llacuna 28號，據物業網站「Llacuna28」介紹，計及停車場及天台，該建築共有9層高，3樓約一半範圍是戶外及綠化空間。

巴塞隆拿「22＠科技區」大樓預想圖。（Llacuna28 網站截圖）

在該交易中擔任房地產顧問的仲量聯行（JLL）本月初發文表示，香港大學正拓展歐洲業務，已購入巴塞隆拿「22＠科技區」物業。該建築發展商為貝加集團（Grupo Bega），建築面積達8,450平方米，可出租面積為4,830平方米，並擁有1,900平方米的戶外空間及停車場。仲量聯行稱，該交易反映西班牙私立教育領域日益增長的需求，對巴塞隆納意義非凡。

負責交易律師行公告：符港大國際擴張策略

負責此項交易的鴻鵠律師事務所近期在官方網站上公告，已就香港大學收購位於巴塞隆納「22@科技區」的新建大樓提供法律諮詢。公告指出，此次交易標誌「港大首次進入歐洲」，該物業將成為港大的「首個歐洲中心」，符合其「國際擴張策略」。

另外，當地傳媒「加泰新聞」月初曾報道該交易，形容是港大「首個歐洲校園」，並透露巴塞隆拿投資辦公室正推動當地教育建設，包括是次港大交易，雙方早於今年3月巴塞隆拿的世界移動通訊大會初步洽談。

翻查港大網站，港大經管學院曾於今年6月舉行巴塞隆拿遊學團，旨在了解西班牙新創企業文化，開拓學生商業模式的視野。