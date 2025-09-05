港大理學院非聯招報名人數大增　18名尖子入讀包括IB狀元

新學年伊始，香港大學理學院公布本學年收生概況，非聯招申請人數增加，熱門科目包括科研專才啟導課程及雙學位課程，今年取錄了18位非本地尖子入讀，包括滿分IB狀元及SAT接近滿分的尖子。



港大理學院院長周強認為，港大理學院在國際上的認可近年持續攀升，特別是來自中國大陸以外的海外地區，其中印尼和越南的學生有明顯增長。



港大理學院院長周強認為，港大理學院在國際上的認可近年持續攀升，大眾對科學亦日益重視。（彭彥怡攝）

根據港大數字，2025年經非聯招（non-JUPAS）報讀理學院為第一志願的申請人有3,385人，當中三分二為非本地生；2024年則為2,174人，增幅高達55.7%。不過學院未有透露，循非聯招申請入學的本地生人數，以及取錄人數。

聯招取錄156名學生 僅佔總學額6成

被問及非聯招報名人數增加，會否影響循聯招報名入學的本地生時，周強稱學院收生擇優取錄，本地學生無論是報考文憑試循聯招申請入學，抑或以IB、A-level等其他公開試循非聯招申請入學，都會共同競爭本地生學額。

截至8月底，港大理學士課程循聯招取錄156名學生。根據港大網頁，理學士課程（聯招課程編號6901）聯招收生名額為253個，以此推算，循聯招取錄的學生人數佔學額總數約六成。

周強稱，學生成績在本地所有大學的傳統理科課程中排名第一，本學年整體收生成績比往年高，反映香港社會對理科日益重視。

港大理學院院長周強（中）指，今年整體收生成績比往年高。左為來自馬來西亞的IB狀元黃祥瑜，右為來自阿富汗的Ragaa ABDALBARY，IB成績亦取得43分。（彭彥怡攝）

科研專才導航課程 重研究提供實習機會

非本地生方面，本學年有10名新生IB分數42分或以上（滿分45 分），6名GCE A-Level或IAL學生成績介乎4A*至6A*2A，兩名SAT學生成績分別為1530和1580（滿分1600）。

周強稱，最多非本地生報讀的是科研專才導航課程，特點是學生可跟隨11名大師級教授學習，當中6位是中國或美國的科學院院士。課程會以研究為重點，並設有科研培養計劃，提供暑期及海外實習機會。

近10年畢業生就業率近100%

周續稱，過往既定印象均認為理科畢業生於職場上不太吃香，但實際上學院近10年的畢業生就業率近100%，並受聘於香港或國際知名企業，亦有約30%則選擇繼續到海外大學深造，包括美國和歐洲等地知名學府。

IB狀元被港大海洋研究所吸引 冀開拓國際交流機會

即將入讀理學院的新生黃祥瑜來自馬來西亞，於上海讀書是IB狀元考獲45分滿分。他透露高中暑假均會參與海龜保護活動，自小對生物學，特別是環境與動物保護產生濃厚興趣。他選擇港大，主要是課程需修讀144個學分，加上學院擁有自身的海洋科學研究所。

港大理學院新生黃祥瑜（中閶）是IB狀元，自小已對生物學，特別是環境與動物保護產生濃厚興趣。左邊則是鄒翔宇，SAT成績1580；右邊為來自阿富汗的Ragaa ABDALBARY，IB成績取得43分。（彭彥怡攝）

另一名來自深圳的一年級新生鄒翔宇，SAT成績1580分（滿分1600）。他表示比較本港不同大學，認為港大國際研究成果最為出眾，加上學生國際化，與世界頂尖學府的交流項目亦多，所以入讀期望未來4年可探索出適合自己的方向。

最後，來自阿富汗的Ragaa ABDALBARY，IB成績取得43分，她將修讀為期5年的法律與科學雙學位課程。她希望未來能從事結合這兩個領域的工作，並對「生物教授」這類型的跨界別角色很感興趣。